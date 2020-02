Er det riktig at Trump er på god vei til å bli en diktator?

Harvard-professor hevder Donald Trump innfrir flere kriterier som baner vei for et diktatur.

USAs president Donald Trump har nylig blitt frifunnet av riksretten for anklager om maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen, noe Republikanernes flertall i Senatet sørget for.

Trump var ifølge kritikere på nippet til å trosse det viktige maktfordelingsprinsippet - som deriblant innebærer at utøvende makt ikke skal blande seg borti saker tilhørende den dømmende makt - da han nylig slo fast i en Twitter-melding at aktoratet i en pågående rettssak hadde lagt ned for streng påstand om straff.

Den erfarne norske USA-eksperten Svein Melby skrev nylig på Facebook at det amerikanske demokratiet står i fare fordi de har en president som «går løs på sentrale institusjoner», i tillegg til at det er «fascistiske elementer» som «vekten på en sterk leder» og «nasjonalisme». «Alt dette er sentrale elementer i fascismen. Jeg sier ikke at USA er en fascist-stat, men faresignalene for demokratiet er åpenbare,» skrev Melby.

Francis Fukuyama, som anses å være blant verdens ledende statsvitere, sa nylig til Nettavisen at han er usikker på om Trump faktisk ville gått av ved et eventuelt valgnederlag.

- Et annet spørsmål er om Trump faktisk vil gå av hvis han taper valget i høst med en liten margin. Det er ikke sikkert, sa Fukuyama.

- Når vi ser hvordan republikanerne har støttet alt han har gjort, selv når han har gjort ulovlige eller uetiske ting, er det noe man må være genuint bekymret for, fortsatte han.

På veien mot autoritærisme

Professor i statsvitenskap og internasjonale studier ved Harvard University, Stephen M. Walt, har utarbeidet en sjekkliste over kriterier for autoritærisme - en sterk sentralmakt og begrensede politiske friheter - som han mener president Trump i mer eller mindre grad består og innfrir. «Etter riksrettssaken har presidenten passert de aller fleste kontrollpostene på veien mot autoritærisme,» skriver Walt i Foreign Policy.

Walt har satt opp ti punkter som han mener avslører om en president er en diktator.

Ingen av de nevnte personene representerer Trump-tilhengerne, som grovt sett utgjør halve befolkningen, men Nettavisen har fått republikaner Austin Rasmussen til å kommentere under hver av påstandene som fremmes av Walt. Rasmussen er leder for Republicans Abroad Norway, og har både statsviter- og psykologiutdannelse.

Stephen M. Walt er professor i statsvitenskap og internasjonale studier ved Harvard University, Foto: Harvard

Punkt 1. Systematisk innsats med å true media. Walt mener Trump har bestått på dette punktet, og viser til hvordan Trump regelmessig går til angrep på mediene og omtaler journalister og media som «folkets fiender».

- Journalistisk integritet er avtagende, og det har den vært en stund. Anstendige journalister som gjør sitt beste for å være objektive i sin dekning, er en sjeldenhet. De fleste i dag er glorifiserte talkshowverter og bloggere som kringkaster og publiserer under dekket av journalistikk, sier Rasmussen i Trumps forsvar.

- Selv om Trumps tilnærming kan være skamløs, kan han her oppfattes dithen at han slår tilbake med samme mynt. Det at Trump er i konflikt med TV-kanaler som er bedragerske i sin kritikk, er ikke enestående. Hvis Trump skal bli kategorisert som upassende for å bruke embetet til å skremme media, må i så fall Obama også bli det ettersom han også var i konflikt med konservative TV-kanaler, og media må også bli kategorisert som upassende for å bruke sine mikrofoner til å villede og manipulere sitt publikum, sier han.

- En grov skjevhet i dekningen gjennomsyrer hele dagens media, på alle sider, som er dyrets sanne natur. Å antyde at Trump er en fare for de kildene, er uoppriktig og latterlig, fortsetter Rasmussen.

Punkt 2. Etablere et offisielt pro-Trump medienettverk. Her mener Walt at Trump har delvis bestått, og viser til uttalelser om at han har ytret ønske om å gjøre det, men har så langt ikke fulgt opp noen eventuelle planer om det. Walt påpeker at Trump trolig ikke trenger et eget medienettverk fordi han har de høyrevridde mediene på sin side, i tillegg til å ha millioner av følgere på Twitter.

Enkelte hevder Trumps måte å utøve makt på, har likhetstrekk med autoritære regimer. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Punkt 3. Politisering av embetsverket, forsvaret, nasjonalgarden eller nasjonale sikkerhetstjenester. Walt mener de røde varsellampene blinker fordi Trump er kritisk til enhver institusjon som kan være en kontrollmekanisme for hans handlinger.

- President Trump er frifunnet. Ikke et eneste vitne som ble fremmet av demokratene i Representantenes hus kunne vitne i favør av demokratenes påstand. De som vitnet innrømmet at hele deres vitneutsagn var basert på forutsigelser, antagelser, spekulasjoner og gjetning. Trump ble nektet på grunn av prosessen å møte og kryssforhøre en anklager. Demokrater, som var blindet av forakt selv før Trump offisielt slo Hillary, har lett etter enhver mulighet for å opprette en riksrettssak. Dette har resultert i nok en fiasko for Demokratene, som ga Trump en utilsiktet seier og oppreisning, sier Rasmussen.

Punkt 4. Bruke statlig overvåking mot politiske motstandere. Walt mener Trump har delvis bestått, og viser til Trumps angivelige bruk av blant annet advokaten Rudi Giuliani til å grave opp ting som kunne sverte presidentens potensielle hovedutfordrer Joe Biden i høstens presidentvalg.

- Trump har ikke brukt staten til å overvåke politiske motstandere, og det er heller ikke noe faktabasert bevis som antyder noe annet. Men hvis dette er kjennemerket til en tyrann, må vi i så fall undersøke hvor denne typen overvåking har skjedd, for eksempel da Obama spionerte på Trump-kampanjen under presidentvalget i 2016, eller da Obama benyttet IRS (føderalt forvaltningsorgan red.anm.) til å rette seg inn mot konservative grupper opp mot presidentvalget i 2012, sier Rasmussen.

Punkt 5. Bruke statlige fullmakter til å belønne støttespillere og straffe motstandere. Walt mener Trump har bestått og viser til et allerede eksisterende politisk system der presidenter favoriserer interessegrupper som har støttet dem økonomisk i valgkampen. Men Walt mener imidlertid at Trump har hevet denne «institusjonaliserte korrupsjonen» til et nytt nivå. Walt påpeker videre at det har vært vanskelig å holde tritt med alle interessekonfliktene knyttet opp mot Trump, rett og slett fordi det har vært så mange av dem.

- Hvis det virkelig er «så mange», bør det være enkelt for forfatteren å i det minste trekke fram et par eksempler. I hovedsak sier han at denne kjente problemstillingen eksisterer uavhengig av hvem som er president, men at Trump er verre rett og slett fordi han er Trump, sier Rasmussen.

- Men igjen, hvis en sånn verdi blir brukt for å avgjøre hvorvidt noen er autoritær, må i så fall Joe Biden også falle inn under denne kategorien ettersom han sikret sin sønn et symbolsk styreverv i et ukrainsk oljeselskap med en månedslønn på 80.000 dollar. Men dette er en digresjon. Mediene vil absolutt ikke snakke om historien som ligger der, sier Rasmussen.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen har utdannelse innen statsvitenskap og har tidligere tjenestegjort i USAs forsvar, hvor han jobbet med militæretterretning i syv år. Foto: Privat

Punkt 6. Stable opp Høyesterett. Her mener Walt at det blinker røde varsellamper, og viser til Trumps utnevnelse av to høyesterettsdommere som ifølge Walt er fordelaktige for Trump.

- Når det er en ledig plass i Høyesterett, er det presidentens ansvar å utnevne en høyesterettsdommer og Senatets oppgave å avgjøre om den nominerte skal bli godkjent. Dette er ingen ny prosess. Enkelte liker kanskje ikke Trumps nominerte, akkurat som at jeg ikke likte Obama, Bush, Clintons og så videre. Hvis det at Trump velger en nominert er å «stable opp» Høyesterett, så gjelder det i så fall for alle andre nominerte som er blitt utnevnt av en hvilken som helst president, sier Rasmussen.

Punkt 7. Håndheve lover for bare én side. Walt mener varsellampene blinker. Han viser til at Trump har regelmessig kritisert dommere han er uenig med, og at han blandet seg inn i spørsmålet om straffeutmålingen mot hans allierte og tidligere rådgiver Roger Stone, ved å kritisere påtalemyndighetens påstand om straff. Trumps justisminister grep inn i saken og ville anbefale lavere straff. Hele aktoratet trakk seg. Walt konkluderer med at det er ett sett med regler for Trumps «kompiser» og et annet sett med regler for alle andre.

- Roger Stone er allerede dømt. Hvis Trump ønsker å hindre Stone fra å få en streng straff, kan han rett og slett benåde ham, noe som er en konstitusjonell makt presidenten kan bruke etter eget ønske. Det er tåpelig å antyde at Trump trenger å blande seg inn offentlig i en straffesak kun med den hensikt at Stone skal unngå å måtte sone en straff etter at han allerede er blitt dømt, sier Rasmussen.

Punkt 8. Rigging av systemet. Walt mener Trump har bestått, og hevder Trumps støttespillere har gjort fremstøt med såkalt velgerundertrykking (voter suppression) - en strategi som innebærer å påvirke et valgresultat ved å avskrekke eller hindre enkelte grupper mennesker fra å stemme. Walt viser til at velgerundertrykking har vært et viktig element for å «holde Republikanerne i spill», og at det er grunnen til at Trump ga klarsignal til opprettelsen av en «valgfuskkommisjon». I tillegg viser Walt til en valgkamprådgiver som sier bak lukkede dører at det tradisjonelt er Republikanerne som har bedrevet velgerundertrykking (…) og at dette vil bli mer aggressivt i 2020-valget.

- Forfatteren tilbyr to punkter med «bevis» for å gi bestått her. Det første er at Trump opprettet en kommisjon som skulle granske valgfusk, og det andre er et usammenhengende sitat fra en valgkamprådgiver. Disse to punktene kvalifiserer neppe til «rigging av systemet», sier Rasmussen.

Punkt 9. Spredning av frykt. Walt mener Trump har bestått, men påpeker samtidig at Trump er neppe den første presidenten som har tatt i bruk taktikken med å overdrive utenlandske farer for å samle støtte. Han sikter blant annet til Trumps vedvarende fokus på angivelige trusler fra utenlandske flyktninger og migranter.

- Som forfatteren selv påpeker, er det vanlig i valgkamper å overdrive farer. Nesten alle kandidatene der ute fremhever en gitt problemstilling for å forklare hvorfor de selv er løsningen på dette problemet. Det er politikk. Ingen i dagens politikk er moralsk overlegen. Denne artikkelen i Foreign Policy har for eksempel til hensikt å spre frykt. Den samme tendensen ser vi hos Demokratene, som driver valgkamp ved kun å spre frykt for Trump, sier Rasmussen.

- Det at Trump fremhever enkelte problemer i valgkampen, betyr ikke at han ikke fokuserer på andre problemer også. Det ville vært intetsigende å antyde at måten presidenten drøfter sine ideer og løsninger for et gitt problem, er noe annerledes enn hva alle andre presidentkandidater gjør for å prøve å vinne, sier han.

Punkt 10. Demoniserer opposisjonen. Walt mener Trump har hatt en strategi fra dag én med å fremme ondskapsfulle, uansvarlige og i stor grad ukorrekte angrep på politiske rivaler.

- Presidentens retorikk overfor motstandere er ofte uten spilleregler. Dette er et trekk som mange setter pris på ved Trump. Det er ett av trekkene som ga ham den støtten som til slutt fikk ham valgt. For mange amerikanere er det å velge en mann som tar av hanskene det samme som å fjerne elitismen som har slått rot blant de profesjonelle og deres mediekohorter i D.C., eller Sumpen, som mange liker å kalle det, sier Rasmussen.

- Amerikanske presidenter har for mye makt



Rasmussen erkjenner avslutningsvis at makten som ligger hos den utøvende makt i USA, altså presidenten, har vokst seg stor over tid.

- Det er ingen tvil om at makten til den utøvende makt i USA dessverre har vokst over mange års løp. De som misliker Trump, later som at han er et unntak for hvordan makt blir utøvd, og sprer frykt om Trump som en kommende diktator, sier Rasmussen.

- For mange av oss bør presidentembetet ha lite makt utover de grunnleggende funksjonene til staten, så lite at hvem enn som innehar det embetet burde i stor grad være ubetydelig. Men sånn som ting er i dag, nyter Trump den makten som ble presedens under Obama og andre presidenter før ham igjen. Han bruker makten, ikke bare til å implementere politikk han mener er nødvendig, men også til å rive i stykker arven til sin forgjenger. Og når Trumps presidentskap kommer til en ende, og det vil nok engang være en fredelig maktovertagelse, vil Demokratene og deres fryktspredende venner fortsette å se tåpelige ut mens de bare fortsetter å være ufølsomme og demotiverende overfor sine velgere, sier han.