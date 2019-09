Er du forberedt? Snø i fjellet i sør og kraftig regn i vest

Gult farevarsel ute for regn og snø. Kraftig høstlavtrykk inn mot Vestlandet til helgen.

OSLO (Nettavisen): Meteorologene har varslet snø i høyden i Sør-Norge fra torsdag kveld og stedvis kraftig regn på Vestlandet.

Rådet fra forsikringsselskapet Tryg er å skifte til vinterdekk nå om du har tenkt deg over en av fjellovergangene.

Fraråder sommerdekk

- Med snøbyger og nullføre frykter vi ulykker. Av erfaring vet vi at mange venter i det lengste med å skifte til vinterdekk, men det er å gamble med sikkerheten å komme på sommerdekk på en veibane med snø og is. Man utsetter seg selv og andre for farlige situasjoner. I tillegg risikerer man redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring ifølge en pressemelding.

Venter rundt 10 cm snø

Meteorologene er ute med gult farevarsel for mye snø i fjellet i Sør-Norge fra torsdag kveld og i Trøndelag, Nordland og Troms fredag og lørdag.

- Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver meteorologene i farevarselet.

Statsmeteorolog Pernille Borander sier til Nettavisen at det ventes 5-15 millimeter nedbør i fjellet, noe som kan gi rundt 10 centimeter med snø.

Mye nedbør mot Vestlandet

- Vi har en værsituasjon med lavtrykk som kommer inn fra vest, og da er det typisk Vestlandet som er mest utsatt for nedbør, men også Midt-Norge og deler av Nord-Norge får en del byger, sier Borander.

Det ventes opp mot 50 millimeter på 24 timer for Vestlandet.

Vestlandet må belage seg på en våt torsdag, og til helgen kommer et enda kraftigere lavtrykk. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

- Østlandet er værvinner og vil ligge i le bak fjellet, men i løpet av ettermiddagen torsdag faller temperaturen og nedbør i fjellet kan komme som snø over 1000 meter, sier Borander.

- Da bør man tenke over hva slags dekk man har på bilen, sier Borander til Nettavisen.

Fredag ventes snøgrensa å synke også lenger nord. Her kan den ligge på 800-1000 meter, men den kan synke inn mot helgen, ifølge meteorologen.

- Første ordentlige høstlavtrykk

Det er regnet som kommer inn fra vest som i hovedsak vil bli på utfordringer, ifølge meteorologen.

- Det kan se ut som om dette er det første ordentlige høstlavtrykket. Det er i hovedsak kyststrøkene som får nedbør. Inn mot helgen venter vi mer av den samme værsituasjonen. Lørdag kommer et nytt og kraftigere lavtrykk mot Vestlandet, og i prognosene er det mye vind og nedbør, sier Borander.

Fra lørdag kveld til søndag kveld er det ventet lokalt 60-100 millimeter nedbør på 24 timer i Hordaland.

- Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det i farevarselet.

Fra lørdag kveld til søndag kveld er det ventet lokalt 60-100 millimeter nedbør på ett døgn i Sogn og Fjordane.

