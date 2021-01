Er du programleder eller privatperson, Fredrik Solvang?

- Er det Fredrik Solvang som privatperson eller som programleder som svarer meg på sosiale medier? spør Sofie Tømmerås Lyshagen

Av Sofie Tømmerås Lyshagen, kommunikasjonsstudent, tidligere folkevalgt og overlevende fra Utøya. Dette er et debattinnlegg, som gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg vil begynne med å si at jeg er en stor fan av Fredrik Solvang og NRKs Debatten. Han og medarbeiderne hans lager et nytenkende program som fenger seere. De utfordrer samfunnstopper, og kan være kontroversielle.

Med høye seertall vil det være naturlig at Debatten mottar både ris og ros fra mottakere av programmet. Tilbakemeldinger fra mottakere kan sendes til NRKs publikumsservice, og klager kan sendes til Kringkastingsrådet. Der vil henvendelsene bli besvart på en profesjonell måte.

Men når man kan gi tilbakemeldinger direkte til frontfiguren i Debatten bare ved å åpne en app, som for eksempel Twitter eller Facebook - hva skjer da?

Fredrik Solvang har åpne profiler på sosiale medier. Profilene er en salig blanding av reklamering for Debatten, hunden Mushu og hverdagsglimt.

Det er friskt i kommentarfeltene og i innboksen, ifølge Solvang. Men om jeg poster en kommentar på Solvangs profil, hvem er det da som svarer? Er det Solvang som privatperson, eller Solvang som offentlig programleder i NRK?

Jeg mener Solvang blander rollene sine.

Solvang mente at gjennom en meldingsutveksling mellom han selv og en privatperson mottok han usakligheter, og han ble opprørt. Solvang ba dermed personen om å ikke dra Utøya-kortet, da personen hadde vært på Utøya under terrorangrepet 22.juli 2011.

Er det slik en profilert programleder i beste sendetid hos NRK svarer mottakere?

Alle offentlige personer må tåle kritikk, også usaklig kritikk. Det har jeg selv opplevd mange ganger i min rolle som kommunepolitiker i åtte år. Jeg har til tider kokt innvendig, og hatt lyst til å svare med samme penn tilbake.

Men, her kommer ordet rolleforståelse inn. Angrepene er rettet mot rollen man har og hvordan man utfører den, ikke deg selv som privatperson. Som privatperson kan man føle seg krenket og opprørt til tider, men det betyr ikke at man kan vike vekk fra sin profesjonalitet som følger med rollen man innehar.

Ved å ha profiler på ulike sosiale medier som er en blanding av privatliv og sin offentlige rolle, kan dette bidra til at man forvirrer mottakerne. Hvem er det mottakerne gir tilbakemelding til? Solvang som profesjonell programleder, eller Fredrik som privatperson?

Jeg tror at Solvang, eller Fredrik, selv blir forvirret.

Han var i alle fall frustrert da han stengte ned sin private/offentlige Twitterkonto, på bakgrunn av det han kaller en mobb som liret av seg saklige motforestillinger og personsjikane mot han.

Det er en god tanke at Solvang er åpen for tilbakemeldinger på sine profiler, men han viser at han ikke klarer å skille rollene sine. Han blir krenket, opprørt og går langt over streken i sine tilbakemeldinger.

Jeg vil oppfordre Fredrik Solvang til å ha fokus på sin rolle, fortsette sitt gode arbeid i Debatten, samtidig som han har private kontoer på sosiale medier og lar NRKs profesjonelle aktører ta seg av ris og ros fremover.

