Er han Oslos nye distriktsmann?

Det slo ned som en politisk bombe at Jan Bøhler, Ap-mannen som brenner for Groruddalen, nå skifter parti og blir Senterparti-mann. Kan dette gi distriktspartiet Sp grep også om hovedstaden?

Jan Bøhler har sittet på Stortinget i snart fire perioder for Arbeiderpartiet. Han er kjent som svært engasjert i folks hverdagsliv. En grasrotas mann. Og en av de få i Arbeiderpartiet som har turt å snakke om problemene med vold i innvandrermiljøene.

Men nå er det slutt. Allerede i sommer ble det klart at han ikke tar gjenvalg for Arbeiderpartiet til stortingsvalget neste år. Det skapte røre og engasjement. Facebook-gruppen «Vi som vil ha Jan Bøhler på Stortinget» har nesten 4 500 medlemmer.

Jævla sviker

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Ikke minst fra sentrale folk i Oslo Arbeiderparti. En av dem som reagerer sterkest er Andreas Halse, bystyrerepresentant for Ap i Oslo. Han var raskt ute på Twitter med meldingen:

– For en jævla selvopptatt sviker.

Til VG utdyper Halse:

– At Jan kunne finne på å ha sitt helt eget prosjekt, det er jeg ikke veldig overrasket over. Det har jo først og fremst handlet mest om ham i ganske mange år. Men jeg er jo skuffa og sjokkert.

Men hvem er det egentlig som er sviker? Er det mannen som lytter til vanlige folk?

Eller er det kanskje de fremadstormende hipsterne innenfor ringveien? De som vil ha fri innvandring uten å bry seg om vold og kriminelle gjenger? De som bor på Grünerløkka, drikker Caffe Latte og kjører lastesykkel? De som elsker bomringer og ikke bryr seg det minste om at bompengeregningene svir for arbeiderpartivelgerne i Groruddalen?

Den elektriske lastesykkelen er kanskje det fremste symbolet på Oslo-byrådets radikale og MDG-dominerte miljø- og samferdselspolitikk. Tettheten er mye større på Grünerløkka enn i Groruddalen.

Det er lett å tenke at Andreas Halse er nettopp en av disse virkelighetsfjerne hipsterne.

Arbeiderpartiet er i krise

Arbeiderpartiet er i dyp krise. Oppslutningen er nesten halvert siden starten av 2015. Dette ble særlig tydelig ved lokalvalget i fjor høst, der Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake, ikke minst i Oslo.

Tilbakegangen var særlig stor i Jan Bøhlers område – Groruddalen. I flere av bydelene øst i Oslo var tilbakegangen rundt 20 prosentpoeng.

Likevel fikk Arbeiderpartiet fortsette å styre. Det skyldes at de andre rødgrønne partiene gikk tilsvarende frem. I Oslo tapte Arbeiderpartiet mange velgere til MDG, SV, Rødt, og spesielt i Groruddalen – til bompengemotstanderne i FNB.

Slik er det også på nasjonalt plan. Utenfor byene er det likevel ikke de nevnte partiene som har forsynt seg grovest av Ap-velgerne. Det er det Senterpartiet, Jan Bøhlers nye parti, som har gjort.

Jan Bøhler har sagt klart fra om at Arbeiderpartiet er i krise, bl.a. i podkasten Stavrum og Eikeland i Nettavisen .

Dette er det nok mange av hans tidligere partifeller som ikke har tålt å høre.

Hipsterne styrer i Oslo

Som Jan Bøhler så klart har påpekt. Arbeiderpartiet er ikke lenger et parti som lytter til vanlige folk. Det er et parti for karrierepolitikere. For folk som bor innenfor ringveien.

Det er ikke arbeidsfolk i Groruddalen som styrer verken Oslo Arbeiderparti eller Arbeiderpartiet nasjonalt. I kommunevalget i 2019 ble dette overtydelig.

Det er områdene innenfor ringveien som er i fokus. Det var ikke noe fokus på Groruddalen og gjengkriminalitet. Valget ble dominert av miljø- og samferdselspolitikk. Bilfritt sentrum, nye bomstasjoner og sykkelveier var byrådets fokus.

Kort og godt en politikk av og for hipsterne på Grünerløkka og de andre områdene innenfor ringveien.

Groruddalen er en utkant

Groruddalen har inntil nylig vært Arbeiderpartiets kjerneområde i Oslo. Selv om avstanden både til Oslo Rådhus, Stortinget og regjeringskvartalet bare er noen kilometer, er den sosiale og kulturelle avstanden svært lang.

De sentrale Arbeiderparti-politikerne bor ikke i Groruddalen lenger. Byrådsleder Raymond Johansen har flyttet. Hans fokus ligger på å forsvare MDGs radikale politikk fremfor vanlige folks interesser. Og han er nå bosatt godt innenfor ringveien der oppslutningen om denne politikken ligger.

Derfor er det ikke så merkelig at Arbeiderpartiet sliter. Det er ikke noe fokus på annet enn det som skjer i bysentrum, hverken lokalt eller nasjonalt.

Og i denne sammenheng blir Groruddalen, Norges mest folkerike dal, en utkant. Både kulturelt og sosialt. I Oslo-sammenheng også geografisk.

Kanskje ikke så rart at Senterpartiet så sitt snitt til å kapre Jan Bøhler.

Nevnte ikke bompenger med ett ord

Det er likevel noe som er pussig ved Jan Bøhlers fokus for Groruddalen.

Sakene som han fremhever, gjengkriminalitet, lytte til vanlige folk, være nær folk – var ikke det som fikk Arbeiderpartiet til å kollapse i Groruddalen. Hadde det vært det, ville antakelig Fremskrittspartiet gjort det bra her. Innvandring og gjengkriminalitet er FrP-saker.

Men det var ikke det som skjedde under kommunevalget i 2019. Det folk i Groruddalen protesterte mest mot var bompenger. Bompengeopprøret førte til at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) kom inn i Oslo bystyre med fire representanter. Groruddalen var kjerneområdet for bompengeopprøret i Oslo.

Det er den radikale samferdselspolitikken, og spesielt bompenger, som har opprørt folk i Groruddalen og skapt store problemer for Arbeiderpartiets oppslutning i hovedstaden. Denne politikken har delt byen i tre. Sentrum har blitt nærmest en ghetto dominert av hipstere som stemmer MDG. Høyrevelgerne på vestkanten kjører i stor grad elbil og slipper unna bompenger. Dette svir mest for Arbeiderpartiets kjernevelgere i Groruddalen. Illustrasjon: Kjell-Magne Rystad

Pussig nok nevnte ikke Jan Bøhler bompenger med ett eneste ord i talen han holdt på pressekonferansen sammen med Oslo Senterparti torsdag formiddag.

Så det blir spennende å se hvor mange stemmer Jan Bøhler faktisk drar i stortingsvalget neste år. Cecilie Lyngby fra FNB vil også på Stortinget.

FNB fikk langt flere stemmer i Groruddalen ved valget i fjor enn antallet mennesker som så langt har sagt de vil ha Jan Bøhler på Stortinget.

Det er slett ikke sikkert at Jan Bøhler treffer med sitt fokus på Groruddalen.