Er Hege Storhaug rasist?

Jeg kan stille spørsmålet på en annen måte: Hvor ligger forskjellen i det å være mot en annen rase, og det å være mot en religion – altså religionen som sådan?

Det hender jeg havner i Facebook-gruppa til Hege Storhaug. Der tyter rasismen helt åpent fram i kommentarfeltet - signert «kommentatorer» som ganske åpenbart ikke er de skarpeste knivene i skuffen, om du forstår.

Dette skal ikke Hege Storhaug ha skylda for, i hvert fall ikke all. Jeg ville nok tenkt meg om et par ganger om jeg dreiv et nettsted som så til de grader omfavnes av folk med grumsete oppfatninger, men lar den saken ligge i denne omgang.

Da jeg så at NRK skulle feire muslimenes id med en slags «kvelden før kvelden»-sending, meldte jeg på Facebook at det antageligvis ville gå meget kort tid før Hege Storhaug ville anklage NRK for å drive islam-propaganda. Jeg skal ikke utrope meg til fagutdanna spåmann, men vi får si det gikk troll i ord.

I god tid før NRKs sending, lå et klagebrev på bordet der det het: «Fra morgen til kveld reklamerer og misjonerer NRK med rosemalende program om denne religionen.» Fra Hege Storhaug i Human Right Service var oppfordringa enkel: Lik og del!

Hun gikk i tospann med kulturredaktøren i Document.no, Halvor Fosli: «Det går feil vei. Vi er ved veis ende. Nok er nok. Norge blir ikke bedre, men dårligere.»

Ved veis ende! Endetid! Intet mindre!

Hvorpå Storhaug fillerista Siv Jensen, som hadde begått forbrytelsen å ønske «god id!» - som jo er noe ganske annet enn å ønske god jul!?

Er så Hege Storhaug og Halvor Fosli rasister? Mitt svar må bli et njaaaa … men - jeg tror svaret må bli et ja. De stempler jo ikke bare IS-terroristene, konemishandlerne, de som omskjærer unge kvinner og de som driver negativ sosial kontroll.

De stempler en hel religion, altså alle muslimer.

Terroristene Anders Behring Breivik og Philip Manshaus sverger troskap til kristendommen, samtidig som de vil drepe alle som ikke har hvit hud. Er da alle kristne terrorister og rasister? Selvfølgelig ikke! Men i bibelbeltet på det norske sørvest-landet fins det fortsatt kristne gærninger som mener at kvinner ikke skal ha talerett i forsamlinger!

Hvorfor kan ikke folk slappe av litt, tenker jeg. Muslimene er ikke i ferd med å overta. Tanken på et Eurabia er fullstendig fjern. Og så godt som alle muslimer er fredelige folk som ikke ønsker annet enn å leve et godt liv med seg og sin familie.

Jeg tror ikke på verken Gud eller Allah - som kanskje er én og samme figur? Men jeg respekterer folk som er standhaftige i sin overtro. Folk som ber sin bønn i fred, enten det skjer i kirken eller moskeen, gjør ingen andre fortred.

Mitt ønske et at folk flest skulle tenke slik. La de religiøse ha sin tro i fred. I opposisjon til dette ståstedet befinner Hege Storhaug seg. Og hun oppildner sine tilhengere daglig gjennom virusinfisert propaganda på rights.no. Det syns jeg er et trist skue.

Fortsatt god pinse!