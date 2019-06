Er hjulene ute av kurs? Dette bør du sjekke før du drar på ferie

Skjevheter i hjulstillingen kan gi både ubehagelige og farlige overraskelser.

Sommer betyr for mange at bilen får kjørt mange bil. Enten vi skal på ferie eller besøke gode venner og familie, så er det bilen som er framkomstmiddelet for nordlendingen.

Mange bileiere kjører rundt med feil hjulstilling på bilen uten å vite det, og før man legger ut på langtur, bør man sjekke dette.

– Man bør sjekke hjulstillingen hver 2-3 år. Skjev hjulstilling kan føre til høy dekkslitasje, skjevt ratt og en bil som trekker til siden og er ustabil på veien, sier bilmekaniker Benny Skugghei hos Bil i Nord.





Slitasje på dekkene

Èn enkel måte å se om hjulstillingen er skjev, er måten dekkene slites på.

– I dag er det mange som kjører rundt på store biler, der dekkene er dyre. Da er det også en stor utgift dersom dekkene slites unødvendig raskt. Dermed kan det fort lønne seg å sjekke hjulstillingen. Dette er penger som man fort tjener inn igjen, sier Skugghei.

Ved skjev hjulstilling kan du også merke at bilen drar til en av sidene eller føles ustabil i veibanen. Du kan også høre kakkel og smell fra understellet. Sjekk både foran og bak.

Personlig servicetekniker Benny Skugghei sjekker om forstillingen er riktig.

– Men det er ikke alltid du merker at bilen har en skjev hjulstilling. Med dagens avanserte biler er det heller ikke bare forstillingen som bør sjekkes, men også bakstillingen. En skjevhet i bakre stilling sliter i forstillingsdeler og endrer bilens kjøreegenskaper, sier bilmekanikeren.



Trafikkfarlig

Årsaken til skjev hjulstilling kan være flere, men som regel har man kommet borti en fortauskant eller kjørt nedi et stort hull i veien, som gjør at hjulstillingen bøyes noe.

– Det kan også komme av at deler i forstillingen er slitt og må byttes, som styrestag, fôringer, knekte fjærer eller defekte støtdempere. Dersom det ikke byttes, risikerer du at alt ryker, sier Skugghei.

Det er flere grunner til at hjulet bør være i riktig vinkel.

Én ting er de økonomiske. Med skjeve hjul slites dekkene tidlig ut, og bilen bruker mer drivstoff enn den behøver.

Med en riktig hjulvinkel får bilen også minst mulig rullemotstand.

– Men i ytterste konsekvens kan skjev hjulstilling være trafikkfarlig. Når du må bremse i høy fart, kan bilen dra seg ukontrollert ut til siden og ut i grøfta.

