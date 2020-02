Er Michelin-guiden virkelig viktig?

I dag skal stjernene i årets Michelin-guide offentliggjøres. Til mega dekning i alle kanaler. Hvorfor?

Åtte norske restauranter har én eller flere stjerner i Michelin-guiden, og siden den i dag skal offentliggjøres i Trondheim er det vel naturlig å tro at et nytt trønderkjøkken slippes inn i det gode selskap?

Jeg forstår at dette handler om kokke-kunnskap på øverste nivå, og jeg veit å sette pris på alle som er mester i sitt fag. Men fortjener Michelin-stjernene den oppmerksomheten de får?

Sannheten er jo at så å si ingen besøker disse restaurantene. Kort sagt fordi det er alt for dyrt å spise der. På Maaemo i Oslo er prisen for en meny 2800 kroner. Vinmenyen ligger på 1800 kroner, mens juicemenyen koster beskjedne 950 kroner.

Med kaffe og cognac handler det om 5-6000 kroner – per person. Det fortelles ovenikjøpet at man serveres så lite mat, at det første noen av gjestene gjør etter måltidet er å oppsøke en pølsekiosk!

Vi snakker med andre ord om restauranter som i høyden kan interessere den 1 prosent rikeste delen av befolkninga. Så hvorfor denne voldsomme mediedekninga?

Nå vil sikkert noen spørre om ikke den øverste fiffen av fiffen også skal ha sitt? Jo da, gjerne for meg. Men offentlighetens interesse har det neppe. Et oppslag hos Trygve Hegnar i Finansavisen burde holde.