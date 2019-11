Er Petter Stordalen en hykler?

Er det mulig å drive et reiseselskap, basert på flyreiser – og likevel være troverdig i miljø- og klilmapolitikken? Selvfølgelig er det mulig.

Petter Stordalen har kjøpt seg inn som majoritetseier i reisebyrået Ving. Samtidig går han høyt på banen som klima- og miljøforkjemper. For dette blir han beskyldt for å stå i en umulig spagat. «Det går ikke an å oppfordre folk til å fly, samtidig som man vil redde klimaet. Jævla hykler!»

Dette er, slik jeg ser det, reinspikka tøv. Den som skal være på parti med framtida i klimaspørsmålet, må først og fremst være på parti med teknologien. Nøyaktig hva Stordalen mener med at alle reiser med Ving er «klimakompensert» veit jeg ikke. For alt jeg veit, handler det om en type avlatspenger. Men det er jo også penger.

Hva jeg veit, er at Stordalen er hundre prosent troverdig når han sier han vil gjøre Ving til det mest miljøvennlige selskapet innen reiselivsbransjen. Dette veit jeg også: Kampen mot at folk skal ta seg en fortjent ferie i Syden, er en tapt kamp. Og det er en meningsløs kamp. Lufttrafikken står for 1 prosent av landets klimautslipp, så vi redder ikke klimaet ved å nekte folk ei uke i sola.

Det er alt for mye symbolpolitikk i klimakampen. For at klimakampen skal lykkes, må den kjempes på en måte som gjør at folk flest skjønner poenget. Da er faktisk retten til å ha et arbeid å gå til helt vesentlig. Derfor burde Petter Stordalen få udelt ros og heia-rop på veien inn i reiselivsbransjen. Jeg skjønner godt at han blir mottatt som en rockestjerne blant sine arbeidstakere. Og litt show underveis kan vel umulig skade?