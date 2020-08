Er problemet Giske - eller kulturen i Arbeiderpartiet?

I helga blir Trond Giske valgt til leder for Arbeiderpartiets største fylkeslag. Problematisk? Det er bare fornavnet.

Giske er av valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti enstemmig innstilt som ny leder. Refrenget går sånn: «Han er vår mann!»

Men alle er ikke helt enig i det, heller ikke alle partimedlemmene i Trøndelag. Noen mener faktisk at valget av Giske kan være katastrofalt for Arbeiderpartiet. Tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, er en av dem.

Hun er for tida USA-student, men sier til NRKs Politisk kvarter at hun dessverre har sagt fra alt for seint. Hun burde sagt fra i 2013 og i 2017. Hun kan ikke forstå hvordan Trond Giske skal greie å rydde i Arbeiderpartiets (u)kultur. Han, som ifølge henne, er «selve kjernen» i problemet.

Mye viktigere enn personen Trond Giske, er hva Ellen Reitan sier om kulturen i Trøndelag Arbeiderparti. Der er det forbudt å varsle. Den som motsier seg valget av en som står høyere på rangstigen er «ute». Fordi de som til sjuende og sist bestemmer er «gift med, er forlover, eller nær venn» med han som står på valg.

Dette - er kjernen i problemet. Hersker en sånn kultur i Arbeiderpartiet? I så fall er problemet adskillig større enn Trond Giske. Mange vil nok tenke som meg - at det vil da være underlig om denne partikulturen er geografisk begrensa til Trøndelag?

Etter at Trond Giske på grunn av varslinger måtte gå av som nestleder for over to år siden, har både partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng vært klare på at «ingen ting står i veien for at Trond igjen kan få tillitsverv i partiet». Da kan de selvfølgelig heller ikke «blande seg inn» i hva partiets største lokalvalg måtte mene. En partiledelse som står opp mot en enstemmig valgkomité i Trondheim, har trøbbel.

Partiledelsen er med andre ord tilskuere til en prosess som kan vise seg å bli fullstendig ødeleggende for Ap i forkant av stortingsvalget neste år. Hva om store deler av kvinnenettverket melder seg ut? I dag kom 92 av dem med et opprop. Det er mange.

Jeg er glad jeg ikke har kontor på Youngstorget. For sannheten er at den eneste som kunne ha løst denne floka, er Trond Giske sjøl. Han kunne - som Ellen Reitan sier - satt partiet foran seg sjøl. Det vil neppe skje.

Stortingsrepresentant Trond Giske blir nå medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet.

Og Støre og Stenseng sitter sjakk matt.