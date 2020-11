Er Trump drittlei jobben?

Merkevaren Trump handler om å vinne. Så hvorfor gjør han ikke mer for å få fire nye år?

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Er det bare meg, eller virker Donald Trump litt lei?

Joda, han fyrer seg opp på folkemøter og skjeller ut journalister. Akkurat som han pleier. Men det er noe med kroppsspråket, med valgkamporganisering og alle de tingene han kunne gjort. Men likevel ikke gjør.

Den uorganiserte

Organisering har aldri vært Trumps sterke side. Det finnes ingen tydelige hierarkier, roller og ansvarsområder. Det er dagsformen til Trump som avgjør hvem han lytter til, hvem han setter på jobben og hvem som får bli eller får fyken.

Denne valgkampen rapporteres likevel å være kaotisk på et helt nytt nivå. Det er rett og slett ingen struktur. Null, niks. Og pengebruken er like vilkårlige som Trumps setningsoppbygging. Garantert forsterket av at han er på defensiven.

Og hvor er førstedamen?

Og hvor er kona Melania? Hun er fullstendig fraværende i valgkampen. Man kan mene hva man vil om henne, men det er alltid slik at ektefellen har en rolle og blir brukt på arenaer hvor det er stemmer å hente. Hvis Trump er så desperat etter å vinne, hvorfor klarer han ikke å overbevise Melania at hun må bidra?

Det er også ting Trump kunne ha gjort politisk som nesten garantert ville økt oppslutningen.

«Not much»

Han kunne tatt tak i Covid-19-situasjonen, om så bare symbolsk. For å skape en illusjon av at han har en strategi. Men til tross for at under 40 prosent av amerikanerne mener han håndterer denne situasjonen godt, svarer han «not much» når han blir spurt om han skulle ønske at han hadde gjort noe annerledes.

En fet sjekk i posten

Eller han kunne tatt initiativet til en gigantisk støttepakke som førte til at alle amerikanere fikk en ny fet sjekk i posten. Han kunne insistert på å bruke vesentlig mer penger enn selv det demokratene har foreslått, og brukt sin makt til å få de republikanske senatorene med på det. Det ville vært økonomisk uansvarlig, men Trump har ikke for vane å ta slike hensyn om det er det som trengs for å vinne.

Biden og Borat

Han kunne også angrepet Joe Biden hardere og mer målrettet. Han pleier å være veldig god til å psyke ut sine motstandere. Men nå bruker han heller masse energi på å irritere seg over saker og personer som ikke betyr noen ting for valgutfallet. Som for eksempel Sacha Baron Cohens nye «Borat»-film.

Hvorfor ikke en krig?

True med krig kunne han til og med gjort. Pekt på et «shithole country» eller to som han mener truer USA. Slike utenrikspolitiske kriser pleier å virke samlende rundt presidenten.

Men det er lite som skjer. Og nå er det i praksis for sent med nye initiativ om de skal ha noen effekt.

Det Willoch sa

Kåre Willoch sa en gang at det er morsommere å ha vært statsminister enn å være det. Kanskje Trump har kommet til samme erkjennelse.

Og med sine 74 år må han kanskje handle nå om han skal få noen morsomme, aktive år som «Past President». Reise rundt og møte venner, bli tatt imot som en konge og skvise den siste saften ut av merkevaren Trump.

Drittlei jobben

Den norske golfspilleren Suzann «Tutta» Pettersen mener Trump kommer til å lage et helvete om han taper. Joda, han kommer nok til å være stor i kjeften, men jeg tror det blir med det.

For slik jeg ser det, er Trump drittlei av å være president.