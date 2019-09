Er vi blitt for mange gamle så Oslo ikke har råd til å holde dette dagsenter-tilbudet i gang?

Vi håper de som har fattet dette ubetenksomme vedtaket om innskrenkning tenker seg om en gang til og kommer til en vettug konklusjon.

Av Gerd Andreassen og Agnes Husbyn, brukere av Sofienberg Dagsenter



På Sofienberg i Grünerløkka bydel har vi et velfungerende dagsenter for eldre. Der får vi to gode måltider hver gang vi er der, og midt på dagen får vi kaffe med vaffel, svele eller en god kake som er bakt på stedet. Vi har god plass med flere spisebord, og vi har en salong med tilstrekkelig med sitteplasser.

Vi har en betjening som setter oss i gang med aktiviteter av forskjellig slag. Dette er veldig viktig for oss på grunn av vennskapet med de andre klientene, og at vi er opptatt med noe hyggelig.

Melding om nedskjæringer

Nå har vi fått beskjed om at kommunen fra 1. juli skjærer ned deltagelsen der fra 25 til 15 plasser - en nedskjæring på 40 prosent. Hvorfor?

Er dette et spørsmål om kroner og øre? Er vi blitt for mange gamle så kommunen ikke har råd til å holde dette tilbudet i gang?

Politikere prater om en sosial arena

Politikerne snakker stadig om hvor viktig det er at de gamle skal bo hjemme så lenge det er mulig, og da burde jo tilbudet utvides, ikke innskrenkes.

Ved et nært forestående kommunevalg bør derfor politikerne komme på banen!

Det er viktig at vi har disse dagsentrene å komme til, hvor vi blir servert mat og hvor vi får dekket behovet for sosial omgang.

Færre venner og ensomhet

Venner vi engang hadde er det som regel ikke så mange igjen av, kanskje ingen, for selv om det stadig blir flere eldre er det samtidig mange som faller fra.

Det er heller ikke alle eldre som er så heldige å ha familie, og derfor kanskje blir sittende alene og føle seg ensomme. De av oss som har familie kan heller ikke regne med at de kan stille opp til enhver tid. De fleste av dem har selv både familie og jobber. Mens døgnet fremdeles bare har 24 timer.

Dessuten er det mange av oss eldre som ikke er flinke til å lage mat selv og spise. Maten smaker ikke når vi sitter alene hjemme hos oss selv.

Ubetenksomt vedtak

På Sofienberg er det dessuten foretatt en oppussing og laget en helt ny stue som dagsenteret disponerer. Den står der uten å bli brukt, for med lavere klienttall er det ganske enkelt ikke noe behov for den. Så hva er hensikten?

Vi vet at noen av dem som har mistet plass, har fått tilbud om at det skal komme en person hjem til dem én - én time per uke, for å hjelpe til med det som klienten har lyst til å gjøre.

Etter vår mening er det den reneste idioti, som ikke erstatter en mistet dag på dagsenteret. Og dét er jo heller ikke gratis for kommunen, så det er det vel ikke stort å tjene på.

Vi håper de som har fattet dette ubetenksomme vedtaket om innskrenkning tenker seg om en gang til og kommer til en vettug konklusjon.