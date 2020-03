Er virkelig hytteforbudet et så fornuftig tiltak, Høie?

Jeg må si jeg er svært forundret over hytteforbudet.

Av spesialsykepleier og smittevernansavarlig som ikke eier noen hytte

Tenker man bare til den kommunale helsetjenesten, og at disse kan bli overbelastet, så har jeg null problem med å forstå valget.

Men vi må jo tenke lenger enn som så.

Vi må tenke helt til sykehusene og intensivavdelingene der. Det er jo disse man virkelig må håpe ikke mottar for mange pasienter. Det finnes bare et gitt antall intensivsenger og et gitt antall intensivpersonell. Og har man noen gang sett en intensivpasient så får man for all ettertid dyp respekt for jobben de gjør, disse som passer på de sykeste av de syke.

Les siste nytt om koronaviruset her!



En intensivpasient kan ligge på respirator, ECMO-maskin(hjerte/lungemaskin), intravenøse væsker som flyter inn i pasienten, der er pumper som tikker og går med smertestillende og gudene vet hva. Der er katetre i alle former og varianter.

Og alt dette skal passes på. Da sier det seg selv at disse avdelingene her, de må vi gjøre alt vi kan for at de ikke skal bli overbelastet.

De må for alt i verden ikke måtte stå der og måtte velge hvem som skal få leve eller dø, og det mellom pasienter som har like store overlevelsesmuligheter, bare de får en respirator og pleie.

Les også: Det finnes en vei gjennom koronakrisen som nesten ingen snakker om

Til opplysning; det er kun et visst antall respiratorer.

Men hvor kommer så hyttene inn? Jo, folk spres om de reiser på hyttene sine. Og er man spredt så reduseres smitterisiko. Og reduseres smitterisiko, ja, så vil det faktisk bli færre pasienter i hendene på intensivpersonell. Logisk, ikke sant? Spre og isolér er selve grunnpilarene i alt smittevernsarbeid. Skulle man tro.

Men så kommer motargumentene:

Man kan ta med seg smitte fra byene/tettstedene der man kommer fra til bygda.

Ja, det kan man. Men en anmodning eller pålegg om karantene bør da være en selvfølge. Og den bør starte i det man passerer kommunegrensa i hjemkommunen. Det vil si at man ikke skal være i fysisk kontakt med hverken butikker eller bensinstasjoner, kafeer, restauranter, barer eller innbyggere i hyttekommunen. Da er det komplett umulig å spre smitte om man bærer på noen. En annen forutsetning for å reise på hytta må være at man føler seg helt frisk.

Vanskelig å kontrollere sier du? Ja, men de fleste tiltak i dag er vanskelige å kontrollere.

Les også: Slik berøres pensjonen av koronaviruset: De beste rådene og de verste fellene

Lokal helsetjeneste vil bli totalt overbelastet:

Ja, det kan de. Men lokal helsetjeneste kan gi klinkende klar melding om at hvis man blir syk/skadet på hytta så skal man kjøre rett hjem og kontakte lege der. Og der som i byene - ingen skal uansett ikke oppsøke legevakt/klinikk med forkjølelsessymptomer.

Akutte hendelser som hjerteinfarkt, hjerneblødning, åpne beinbrudd med mer bør da være det eneste lokal helsetjeneste rykker ut på hos hyttefolket. Og disse pasientene skal så sendes videre til sykehus.

Dessuten, det er vel ikke så himla mange hjerteinfarkt eller andre livstruende tilstander rundt omkring på hyttene? Er det mange nok til å la være å bruke et av de mest effektive tiltakene vi har for å unngå smittespredning?

Lokal helsetjeneste vil likevel bli overbelastet på grunn av villmannskjøring på ski. Og for ikke å snakke om after ski-eventene hvor smitte vil florere:

Ja, hvis folk har tilgang til alt dette så er jeg ikke i tvil om at dette argumentet holder.

Les også: Sprer absurde konspirasjonsteorier om koronaviruset

Men det er jo en selvfølge at både bakker og utesteder er stengt. Ikke bør det kjøres opp skiløyper heller hvis det kan gjøre det lettere å akseptere folk på hyttene.

Disse tiltakene vil redusere akutte skader og smitte en hel del vil jeg tro. Så trekk fra disse skadene, om man skal vurdere belastningen på lokalt helsevesen.

Hyttene står så nær hverandre at smitte vil spres mellom hyttefolket like godt på hyttene som i byene der de bor:

Ja, det kunne vært tilfelle hvis hyttefolket har felles inngang, felles trappeoppgang og felles vaskeri. På slike steder kan virkelig smitte spres på grunn av at områdene frekventeres av mange ulike mennesker.

Men, de færreste hyttene har slike fellesareal. Og uansett, er man på hytta eller i byene, samme regler gjelder - hold avstand, begrens kontakt med andre, nys/host i albuen, vær nøye med hyppig håndvask/desinfeksjon.

Les også: Testen din var positiv. Du er koronasmittet

Og nå er vi jo ved kjernen i det hele. På hyttene spres smitte ikke så lett som i byene. Vi reduserer dermed risiko for alvorlige følger av viruset - de følgene som kan ende med innleggelse på sykehus. Vi reduserer muligheten for at sykepleiere og leger må stå der og velge hvem som skal få den siste ledige respiratoren.

Eller, er det faktisk viktigere at man på grunn av en høyst teoretisk mulighet for overbelastning av kommunenes helsetjenester ikke tar spredningstiltaket i bruk for alvor?

Har helseminister Høie lyttet for mye til engstelige ordførere enn til vanlig sunn fornuft?

Så selv om vi kan risikere at hyttefolket koser seg på hyttene sine, så er det likevel tryggest at de blir der i tiden som kommer.