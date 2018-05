Erdogan lover å fortsette med militæroffensiver utenfor Tyrkias grenser etter valget

Tyrkias militæroperasjoner utenfor landets grenser kommer til å fortsette også etter neste måneds valg, sier president Recep Tayyip Erdogan.

– Tyrkia skal igangsette flere offensiver av samme type som Operasjon Eufrat og Operasjon olivengren for å holde terrororganisasjoner unna grensen i tiden som kommer, sa Erdogan søndag da han presenterte regjeringspartiet AKPs valgkampsaker på et arrangement i Istanbul.

Han henviste til de tidligere tyrkiske offensivene i Nord-Syria rettet mot kurdisk milits og ekstremistgruppa IS.

Erdogan beskrev i sin tale neste måneds valg som et vendepunkt for Tyrkia, og sa at et sterkt Tyrkia vil «innta scenen som verdensmakt».

Erdogan lovet også i sin tale økte investeringer, økonomisk vekst og forpliktelse overfor demokratiet.

President- og parlamentsvalget er siste brikke i prosessen med overgang til et nytt presidentsystem der statsministerposten blir fjernet og der presidentens makt blir styrket.

Erdogan stiller til gjenvalg. Landets største opposisjonsparti, Det republikanske partiet (CHP) har utpekt Muharrem Ince som Erdogans hovedutfordrer.

Valget skulle egentlig ha blitt holdt neste år, men Erdogan besluttet i forrige måned å framskynde det til 24. juni i år, tre uker før toårsmarkeringen for kuppforsøket i 2016.

(©NTB)

Mest sett siste uken