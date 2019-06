Erdogan på defensiven etter å ha tapt Istanbul

Omvalget i Istanbul har fått Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på defensiven. Han tok en stor risiko og tapte.

Flere analytikere mente at Erdogan spilte høyt da han ikke ville akseptere seieren til opposisjonens borgermesterkandidat Ekrem Imamoglu i mars. De fikk rett. Imamoglus knappe overtak økte fra 13.000 stemmer til nesten 800.000.

Nå lurer mange i Tyrkia på om Erdogan og hans islamistisk-inspirerte og konservative parti AKP kan få seg ytterligere en knekk. Hardnakkede rykter tyder på at både eksstatsminister Ahmet Davutoglu og tidligere president Abdullah Gül planlegger å bryte ut og danne egne partier. Begge var kritiske til omvalget.

Ifølge BBCs Tyrkia-korrespondent er AKPs framtid usikker.

– Mens Erdogans autoritære linje har blitt mer framtredende, har hans indre sirkel krympet. Han har ingen åpenbar arveprins. Hans svigersønn, den nåværende finansministeren, har lite av hans karisma. Partiet som Erdogan har grunnlagt og bygd opp, kan forvitre uten ham, skriver Mark Lowen i en kommentar.

Fremsto som offer

I 25 år på rad har Istanbul blitt styrt av AKP, men nå er linjen brutt av en 49 år gammel lokalpolitiker som for tre måneder siden var en ukjent politisk figur.

Nå tar det sekulære opposisjonspartiet CHP kontroll over Tyrkias største by og landets økonomiske og kulturelle sentrum.

Før omvalget framstilte Imamoglu seg selv som et offer hvis seier ble stjålet fra ham, noe som bidro til at han fikk stor oppmerksomhet over hele landet. Det førte også til at Erdogan kom på hælen for første gang, mener Soner Cagaptay ved Washington Institute for Near East Policy,

– Imamoglu skapte nyhetene og narrativet, Erdogan reagerte på det, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Søndagens tap ser spesielt alvorlig ut tatt i betraktning at Erdogan har hatt mulighet til å mobilisere statlige ressurser, samtidig som han kontroller alt fra medier til domstoler og valgmyndigheter, mener Cagaptay.

Viktig alliansepartner

Nå er spenningen knyttet til hva AKPs alliansepartner, høyrenasjonalistiske MHP, vil gjøre. Partiets støtte er avgjørende for at AKP kan beholde flertallet i nasjonalforsamlingen.

Hvis alliansen ryker, kan det føre til nyvalg, men det vil etter alt å dømme være svært upopulært ettersom tyrkerne de siste fem årene har vært gjennom valg hele åtte ganger.

Erdogan har fortsatt mulighet til å gjøre livet vanskelig for Imamoglu ettersom AKP kontrollerer et flertall av plassene i Istanbuls bystyre.

I andre kommuner har regjeringen tidligere avsatt ordførere den ikke har vært fornøyd med, spesielt i de kurdiskbefolkede områdene sørøst i landet. Det vil imidlertid være et svært risikabelt trekk sett på bakgrunn av Imamoglus klare seier.

Kurdiske velgere antas å ha betydd mye for Imamoglus seier. Siden kuppforsøket for tre år siden har de opplevd at regjeringen har ført en enda hardere linje mot kurdiske aktivister.

Det bor millioner av kurdere i Istanbul, og det prokurdiske partiet HDP erklærte før valget at det støttet Imamoglus kandidatur.

(©NTB)