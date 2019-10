Erdogan truer med å sende 3,6 millioner flyktninger til Europa

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med «åpne porten til Europa» for millioner av syriske flyktninger som befinner seg i landet.

OSLO (NTB, Nettavisen): Tyrkias president gjorde det i en tale torsdag klart at han misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

Truer med å åpne portene

– Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han og hevder den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria.

Tyrkia sier de vil skape en sikker sone for syriske flyktninger helt på grensen i nord.

Tyrkia innledet offensiven onsdag med en flere timer lang flyoperasjon, der flere titalls kampfly systematisk bombet en lang rekke mål i det vidstrakte, flate grenseområdet.

- Jeg appellerer til alle Natos medlemsland, særlig USA. Vi er Tyrkia. Vi er et Nato-medlem. Dere kjenner godt artikkel 5. Dere kan ikke sitte stille mens de terrorgruppene gjennomfører angrep i Tyrkia, sa Erdogan videre i sin tale.

Danmarks statsminister: - Uhyre alvorlig situasjon

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er blant dem som har vært ute og fordømt den tyrkiske offensiven.

- Det er en uhyre alvorlig situasjon. Det er grunn til å være bekymret både for sivilbefolkningen i området, men også for om det har svekket vår mulighet til å fortsette innsatsen mot IS, uttalte Frederiksen torsdag ifølge Danmarks Radio.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod har kalt den tyrkiske ambassadøren inn på teppet etter offensiven i Syria.

President Erdogan sier 109 terrorister er blitt «nøytralisert» siden framrykkingen i Syria startet onsdag. Opplysningene er ikke bekreftet, melder nyhetsbbyrået Associated Press.

Tyrkiske bakkestyrker rykker ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere.

– Vi skal knuse det som er igjen av terrorister, sa Erdogan torsdag med henvisning til ulike kurdiske grupperinger. Han sa at alle like godt kunne overgi seg.

Fakta Kurderne i Syria ↓ I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.

Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.

I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.

Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.

YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekning av de 2.000 amerikanske soldatene i området.

YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker. (NTB)

