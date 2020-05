Eric Cantona glitrer på filmlerretet!

Her kommer en melding til alle som elsker gode TV-serier. Spesielt til de som elsker engelsk fotball – og helt spesielt til Manchester United-supporterne: Du må se «En helvetes jobb»!

Den største legenden i Premier League? Det kommer selvfølgelig an på hvilket lag man heier på, men uansett favorittlag skal det være vanskelig å komme unna Eric Cantona. Han har muligens bare konkurranse av Ryan Giggs, som vant Premier League 13 ganger. Begge spilte for Manchester United, og jeg er på ingen måte noen objektiv reporter – men du skal være temmelig hatsk innstilt til Man Utd for ikke å anerkjenne Giggs og Cantona som legender.

Nå har jeg sett Eric Cantona som skuespiller, men la meg i farta referere episoden som ved siden av innsatsen på banen har gitt ham legendestatus. I bortekampen mot Crystal Palace i 1995 blir Cantona utvist. På vei mot garderoben blir han verbalt overfalt av en Palace-supporter, hvorpå Cantona svarer med et «kung-fu»-spark og et par knyttneveslag.

Straffen var utestengelse i mange måneder, og han spilte aldri en landskamp for Frankrike etter denne episoden. Litt nølende har han i ettertid medgitt at «it was a mistake», men svaret han ga på en pressekonferanse i anledning denne saken er legendarisk, og vil for alltid bli stående i fotballhistoria. Da Eric Cantona skulle forklare hvorfor han opptrådte som han gjorde denne skjebnesvangre ettermiddagen på Selhurst Park, svarte han:

"When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.”

Dermed var den pressekonferansen over!

Men så – over til skuespilleren Eric Cantona. I «En helvetes jobb» har Cantona den definitive hovedrollen. Og han gjør en tvers gjennom utrolig figur. Jeg er ingen spoiler, men kan fortelle at serien handler om en Cantona som er dritt lei av å gå arbeidsledig.

Etter et par nedskallinger, havner han som jobbsøker til en stilling helt i toppen av et internasjonalt selskap innen luftfarten. Det viser seg at selskapet mildt sagt driver på kanten av loven, og monsieur Cantona tar hevn.

Enkelte scener mot slutten er i overkant klisjéfylte, men helheten er strålende - og ingen stråler mer enn Eric Cantona. Og vi får ingen oppklaring på hvordan Cantona skal hvitvaske 20 millioner euro …

To be continued, vil jeg tro.

Du finner dramaet på Netflix.