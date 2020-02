Erik (32) fikk plutselig uventet selskap i skiløypen

Flere skiløpere i Åre fikk oppleve noe meget uvanlig tirsdag.

32 år gamle Erik Stark fanget det hele på film. På vei ned alpinløypen i Sverige dukker det plutselig opp to uvedkommende skikkelser til venstre for ham, nemlig to elger.

Den ene stopper opp straks den kommer ut i løypen, mens hovedelgen i klippet ovenfor løper livredd mellom skiløperne, før den hopper over et gjerde og fortsetter nedover i Åre sentrum, ifølge SVT.

Hva som skjedde med elgen er foreløpig ikke kjent. Stark har så langt ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Stark, som til daglig driver med offshore-racing, skriver på sin Instagram-profil:

– Jeg måtte stoppe for å tillate elgen til å passere meg. #toofastforthemoose (for rask for elgen, journ.anm.)