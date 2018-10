KrF-topp i Oslo, Erik Lunde, går kraftig ut mot statsminister Erna Solberg (H).

16 dager før KrFs landsmøte skjerpes tonen.

Parallelt med at KrF-ledelsen reiser landet rundt for å forklare sine sprikende standpunkt, hører vi sentrale Høyre- og Frp-politikere avvise at de står for annenrangs verdier.

Statsminister Erna Solberg (H) gikk i et DN-intervju tirsdag hardt ut mot KrF-leder Knut Arild Hareide.

Hun beskriver det som «maktbehov» og «mangel på demokrati» hvis han velger å felle hennes regjering.

Bystyrerepresentant Erik Lunde er sentral i Oslo KrF og ikke nådig i sin kritikk av statsministeren.

- Erna brenner alle bruer

I DN-intervjuet sier Solberg at «det vil bli vanskelig å komme tilbake til oss etter å ha forhandlet med Ap og Sp».

Det har satt sinnene i kok hos bystyrerepresentant Erik Lunde.

- Sterke saker. Erna brenner alle bruer og ber i realiteten KrF å velge henne foran Knut Arild Hareide. Men det spørs om KrF vil ofre lederen sin, skriver han på Twitter.

- Hun gjør et valg mellom de to

Lunde presiserer sitt budskap i en ny Twitter-meldng:

- Jeg oppfatter at hun nå går så sterkt ut mot Knut Arild at han umulig kan være partileder i hennes regjering. Da gjør hun det til et valg mellom de to.

Den skjerpede tonen mellom Høyre og KrF var tema for Politisk Kvarter på NRK onsdag morgen.

Lunde tolker statsministeren dithen at hun lukker døren for KrF i regjeringen hvis Hareide får det som han vil.

Høie: - Vi kan ikke sitte på tribunen

Nestleder Bent Høie (H), som stilte som motdebattant, avviste denne slutningen.

– Men vi kan ikke sitte på tribunen og se på Knut Arilds beskrivelser av Høyre som parti. Vi kan ikke akseptere at han kommer med beskrivelser av vår politikk, uten at vi får delta i diskusjonen, sa Høie i Politisk Kvarter.

Høyre-nestleder Bent Høie.

Å risikere et regjeringsskifte ett år etter valget, uten at det er knyttet til en politisk sak, kan skape frustrasjon i befolkningen, mener han.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier i en kommentar til Solbergs kritikk at:

– Jeg registrerer at dette kommer fra den samme Erna Solberg som har sagt at hun vil respektere KrFs interne debatt om veivalg og ikke blande seg inn i den.

Nettavisen har forsøkt å få en utdypende kommentar fra Lunde.

Tre alternativer

190 delegater, fordelt på alle landets fylker, skal 2. november ta stilling til hvorvidt:

KrF bør søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

- ved partileder Knut Arild Hareide (2a)

KrF bør søke regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

- ved nestleder Kjell Ingolf Ropstad (2b)

KrF bør fortsette som et konstruktivt opposisjonsparti på ikke-sosialistisk side

- ved parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (1b)

Jevnt løp?

Avstemmingen er skriftlig, så diskusjonen om hvorvidt delegatene skal ha bundet mandat eller ei, kan virke noe konstruert.

Drøye to uker før landsmøtet er det helt åpent hvorvidt Hareide eller Ropstad får flertall.

Delegatutregningen for fylkene er medlemmer + stemmer + fylkesleder. Alle medlemmer av stortingsgruppen er delegater, hvorav tre av åtte er medlemmer av sentralstyret, og stiller som delegater fra sentralstyret

