Romfartseksperten Erik Tandberg er død.

Det er familien som opplyser om dødsfallet overfor NRK. Tandberg ble 87 år gammel.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver Tandbergs datter i en SMS til kanalen.

Tandberg ble landskjent da han kommenterte månelandingen til Apollo 11 i 1969.

Han besatt enorme mengder kunnskap om romfart, og har tidligere truffet alle de tre astronautene som deltok på Apollo 11-ferden.

Romfartsekspert

Tandberg ble født i Oslo 19. oktober 1932. Han tok realartium ved Fagerborg gymnas i 1951 og studentfagkurset ved Oslo handelsgym året etter.

Det var forventet at han skulle gå i farens fotspor og bli forretningsmann, men han lot ikke sjansen gå fra seg da Luftforsvaret søkte etter mannskap i 1952. Helt fra guttedagene hadde han stor interesse for fly. Han ble sendt til USA, hvor han fikk utdannelse som flymekaniker og jetmotormekaniker.

Sivilingeniør og romfartsekspert for NRK Erik Tandberg. Bildet er tatt i 1969. Foto: NTB / Scanpix

Etter førstegangstjeneste dro han tilbake til USA og tok i 1957 – samme år som sovjettriumfen Sputnik – den første av flere vitenskapelige grader ved amerikanske universiteter, alt knyttet til luftfart og romforskning.

–Jeg har alltid drømt om å komme ut i rommet, men nå er det nok dessverre for sent, sa Erik Tandberg til NTB under en mottakelse i den amerikanske ambassadørresidensen da Buzz Aldrin besøkte Norge 18. november 2007.

Møtte månelanderne

Nettavisen intervjuet Tandberg i forbindelse med 50-års jubileet for månelandingen. Da uttalte han at det var viktig at menneskeheten reiste til en annen klode for første gang.

Tandberg fikk anledning til å møte astronautene Neil Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin og Michael Collins under en slottsmiddag i Oslo bare noen måneder etter månelandingen.

- Jeg fikk anledning til å snakke på tomannshånd og personlig med Neil Armstrong. Det var en veldig hyggelig samtale. Han er ikke av dem som sprudler, men var saklig og korrekt. Han var opplagt en veldig dyktig mann i den jobben han fikk, fortalte Tandberg til Nettavisen under intervjuet.

Han ble utnevnt til Ridder av 1.klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Buzz Aldrin, som er det andre menneske i historien som satte foten på månen, kom til Oslo søndag for å være hovedtaler ved Astrofestivalen på Universitetet i Oslo i 2007. Her er han sammen med sivilingeniør Erik Tandberg (t.v.). Arkivfoto: Sara Johannessen / SCANPIX

Ærefrykt over å ha blitt kjent med ham

Kjetil Bilic Michaelsen, sektoransvarlig for forsvar ved Norsk Romsenter påpeker overfor Nettavisen at Tandberg har vært en viktig person og inspirasjon for alle som har vært interessert i romfart.

- Faglig sett har han jo virkelig vært den i Norge som har vært Mr. Romfart. Han er vår fremste ambassadør. Det er litt med ærefrykt at jeg har fått anledning til å bli kjent med ham, det må jeg si. Jeg må få kondolere til familien hans spesielt, sier han.

ROMEKSPERT: Erik Tandberg har tidligere møtt alle de tre astronautene som deltok på Apollo 11-ferden. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Tandberg jobbet ved Norsk Romsenter helt frem til i fjor, og holdt seg hele veien oppdatert og var aktiv i å feire 50-årsjubileet for månelandingen.

- Vi kommer helt klart til å savne han. Vi har mye å takke han for, og vi har hatt mye gode tider sammen.

- Et romikon

Hans kollega, solforsker Pål Brekke, skriver på Twitter:

- Et romikon har sovnet inn. Stolt av å ha jobbet sammen med Erik i mange år der vi hadde kontor rett overfor hverandre på Norsk Romsenter. Han lærte men utrolig mye. Nå har himmelen fått en ny stjerne, skriver solforsker Pål Brekke.

- Han tok oss med ut i verdensrommet. Han brakte verdensrommet, astronauter og romskip inn i stuene våre. Dyp respekt for en folkets fagmann og en forbilledlig pedagogisk veiviser som ikke er mer. Hvil i fred, Erik Tandberg . Du landet alltid silkemykt, skriver Davy Wathne