Eritreeren som jobbet for Stålsett: – Jeg er lei meg

LEI SEG: Eritreiske Lulu Tekle er lei seg for at Gunnar Stålsett risikerer fengselsstraff. Foto: Berg-Rusten, Ole (NTB scanpix)

Lula Tekre, som jobbet ulovlig for Gunnar Stålsett, er lei seg for at Stortinget ikke rikker seg i saken om ureturnerbare asylsøkeres jobbrettigheter.

Mange politikere har reagert sterkt på at tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt den ureturnerbare flyktningen fra Eritrea jobb. Men SV får ikke Stortinget med på å myke opp reglene. Tekre møtte selv opp på Stortinget da de folkevalgte torsdag behandlet forslag fra henholdsvis Senterpartiet og SV om saken. SVs forslag gikk ut på at asylsøkere som ikke kan returneres til hjemlandet, skal få rett til å jobbe. Les også Kan havne i fengsel: - Stålsett er ingen martyr – Jeg er lei meg. Jeg hadde et håp, sier hun til NTB etter at det ble kjent at SV ikke får Stortinget med seg. Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad har slått fast overfor NTB at det ikke er aktuelt å støtte SVs forslag. Den formelle voteringen skjer torsdag kveld. – Min skyld Tekre, som jobbet ulovlig for den tidligere biskopen etter at han pensjonerte seg i 2005, hadde med seg flere støttespillere til Stortinget. Les også Erik Stephansens kommentar: Stålsett står som en påle – Det er min skyld at Gunnar skal i fengsel. Jeg hadde håpet at jeg kom til å leve og arbeide som normalt, sier hun. Stålsett skal møte i retten 19. desember for å ha hatt henne jobbende hos seg i flere år. På spørsmål om hva hun ønsket å oppnå med å møte opp i Stortinget, svarte hun følgende: – Jeg ønsker at de skal vite om problemstillingen vi har her, og at de skal komme med en god bestemmelse. Regjeringspartier i skvis Saken har satt både KrF og Venstre i en vanskelig situasjon. Venstre-topp Abid Raja har varslet at han vil fremme forslag i Stortinget om å endre loven. – Hvis noen gir en asylsøker i Norge arbeid, selv om vedkommende ikke har arbeidstillatelse, bør ikke konsekvensen være fengsel, sa Raja til NTB før helgen. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier i en Facebook-video at partiet lenge har kjempet for de ureturnerbare asylsøkernes mulighet til å jobbe. Det er imidlertid ikke kjent hva Venstre og KrF kommer til å stemme under voteringen torsdag. (©NTB)

