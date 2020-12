Erkjenner forvirring om regler for antall gjester det er lov å ha på private sammenkomster

- Her mener jeg Oslos regel er enklere å forstå enn den nasjonale anbefalingen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Et av de mest inngripende korona-tiltakene for alle, som går rett inn i enhvers privatliv, er hvor mange du kan ha på besøk i ditt eget hjem. I slutten av oktober fikk det norske folk nye, nasjonale anbefalinger, og en av dem var innskrenkingen i antall gjester i egen husstand.

- Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, uttalte statsminister Erna Solberg.

Det nasjonale tiltaket siden 28. oktober lyder som følger:

«I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.»

I Oslo har imidlertid ordlyden vært annerledes, og det har vært slik i over én måned før regjeringen kom med sine nasjonale tiltak.

Forbud - ikke anbefaling

I hovedstaden har man i utgangspunktet hatt lov til å ha flere enn fem gjester i eget hjem, men til sammen ikke flere enn 10 personer i eget hjem.

- Oslo kommune har siden 21. september hatt et forbud mot at flere enn 10 personer samles i private sammenkomster. Det er et av de viktigste tiltakene våre mot spredning av smitte, siden vi vet at en stor andel av smitten spres i private hjem. Smittetrykket er høyere i Oslo enn i store deler av landet, og derfor må vi også ha egne regler som gjelder her, skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen i en e-post til Nettavisen.

- Kan du forstå at dette virker forvirrende for Oslos innbyggere?

- Regjeringen har, etter at vi innførte dette forbudet, innført en nasjonal anbefaling om at hver husstand kun skal ha 5 gjester. Det skjønner jeg at er forvirrende. Her mener jeg at Oslos regel er enklere å forstå enn den nasjonale anbefalingen. Det er viktig å understreke at brudd på forbudet som gjelder i Oslo kan føre til at man blir straffeforfulgt, forteller Johansen.



Fasiten er altså at den nasjonale anbefalingen er maks fem gjester, men det er ikke ulovlig å ha inntil ti personer til sammen på en privat sammenkomst i Oslo, så lenge man følger smittevernrådene.



Sammenkomster over ti personer i Oslo er forbudt og kan føre til bøter.

Undersøkelse: Oslo-folk har kontroll

Byrådslederen erkjenner at det kan herske noe forvirring rundt antall mennesker i eget hjem, men han mener at Oslo-folk har kontroll på reglene. Han viser til en undersøkelse gjennomført blant Oslos innbyggere i slutten av november.

- Oslo kommune har nylig gjennomført en koronaundersøkelse i Oslo. Den viste at de aller fleste kjente til og fulgte reglene som gjelder, noe som er veldig gledelig, sier byrådslederen.

Det er ikke bare antall personer hjemme som er innskrenket i Oslo om dagen:

- Noe forvirring

Ett av hovedfunnene var at over 8 av 10 i Oslo sier at de kjenner de nye reglene godt eller svært godt, men der ble det også understreket en liten forvirring rundt Oslos forbud versus den nasjonale anbefalingen om antall personer i eget hjem.

«Noe forvirring om reglene for hvor mange man kan være i private sammenkomster, men nesten ingen i undersøkelsen sier de vil ha private sammenkomster med mer enn ti», står det å lese i undersøkelsen.

