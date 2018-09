Erling Borgen: - Jeg orker ikke lese mer om Frank Løke og «Skal vi danse»

Professor og journalist Erling Borgen raser mot media-Norge og avisredaktører på grunn av Frank Løke og «Skal vi danse» og «Ex on the beach».

I et Facebook-innlegg lagt ut på søndag, går professor og journalist Erling Borgen til angrep på media-Norge, redaktører, Frank Løke, «Skal vi danse» og «Ex on the beach».

I Facebook-innlegget, som har over fire tusen likes, over 100 kommentar og nesten 500 delinger, skriver han følgende:

- Kjære media-Norge og avisredaktører. Jeg orker ikke å lese mer om Frank Løke og «Skal vi danse». Jeg er fullstendig uinteressert i å lese om reality-show, om bloggere og særlig om bloggende mødre som heier på døtre som har sex i «Ex on the beach». Kan dere for helvete slutte å skrive om dette elendige mølet. Hilsen sur gammel mann, skriver Borgen.

Frank Løke og hans opptreden på «Skal vi danse» på lørdag har satt sinnene i kok hos mange. Lørdag sjokkerte «Skal vi danse»-deltakeren med nakenstunt.

Han entret parketten i familieprogrammet med minimal bekledning, i den karakteristiske boratdrakten, bare at den var rød.

Stuntet skapte sterke reaksjoner og dansepartner Tone Jacobsen uttalte at det hele var flaut og at hun var såret og skuffet.

Umiddelbart etter nakensjokket gikk hun rett i samtaler og krisehjelp med TV 2.

- Jeg ble dratt bort med en gang for å få krisehjelp, sier Jacobsen til Nettavisen søndag.

«Ex on the Beach» er det andre TV-programmet som går gjennomgå av Erling Borgen. Selv om det norske folk for lengst har sluttet å la seg sjokkere av at deltakere i reality-programmer har sex på TV, skaper også konseptet «Ex on the Beach» overskrifter i sin første norske sesong.

Det er det en rekke årsaker til: Gruppesex, fyll, slåssing, «slut-shaming» og beskyldninger om overgrep. Serien som hadde premiere i august, har blitt heftig diskutert og kritisert i media, og produksjonsselskapet har flere ganger vært nødt til å forsvare hvorfor de stadig velger å sende kontroversielle klipp på TV.

Nettavisen har tidligere snakket med psykolog Rolf Lindgren som har drevet med personlighets- og IQ-testing av mennesker siden 1993.

Han har 25 års erfaring med å kartlegge ulike mennesketyper, og har bidratt med sin ekspertise i flere underholdningsprogram på TV.

