Erna: - Det får stå for Pers regning, han er ikke lenger i min regjering

ARENDAL (Nettavisen): Mandag ble det satt punktum i Sandberg-saken etter hans omstridte Iran-ferie, ved at han gikk av som fiskeriminister og trakk seg som nestleder i Frp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre benyttet anledningen til å komme med knallhard kritikk mot statsminister Erna Solberg (H) gjennom Nettavisen.

Han kritiserte henne for svakt lederskap og manglende sikkerhetsrutiner.

- Det er Jonas Gahr Støres jobb å kritisere statsministeren fordi han ønsker jobben min, og ønsker å bygge et grunnlag for det. Så får velgerne selv gjøre en vurdering. Jeg mener at det er viktig å både ta vare på sikkerhet, sikre god funksjon, men også ta vare på mennesker, sier Solberg til Nettavisen dagen derpå under Arendalsuka.

Solberg er ikke enig med Støre som mener hun ikke har agert raskt nok.

- Jeg mener vi har håndtert dette ganske raskt og greit. Det har vært en vanskelig sak, ikke alle påstander i media har vært riktige, sier hun.

- Er det grunn til å skjerpe inn rutinene for mobilbruk i utlandet?

- Det er slik at vi har et regelverk som jeg mener er fullgodt. Det sier vi skal følge rådene fra PST. Det har man gjort i stort sett alle disse tilfellene som vi har hatt. Det er ikke umulig å ta med seg en mobil og så forandrer noen av disse rådene seg, litt avhengig av hvordan teknologien utvikler seg, sier Solberg.

Vendepunkt i Sandberg-saken

Kjæresteferien til Iran felte Per Sandberg som statsråd.

Statsministeren sier det er viktig at vi har en nyansert forståelse av dette.

- I går var det mange som trakk noen slutninger jeg mener det ikke var grunnlag for rundt hvem som hadde fulgt sikkerhetsråd og ikke, sier hun.

- Når kom vendepunktet i Sandberg-saken, fra du hadde tillit til ham til du ikke hadde det lenger?

- Vi har hatt mange samtaler om dette, Per og jeg. Og så har det kommet nye forhold. Så er det slik at situasjonen for Per også ble vanskeligere etter hvert, så han gjorde et valg om at det var riktig av ham å gå av, sier Solberg.

- Det får stå for Pers regning

- Er du kjent med innholdet i pressekonferansen som Per Sandberg og kjæresten skal holde i dag, hvor han varsler det vil komme «nye dimensjoner»?

- Nei, det er jeg ikke kjent med. Nå er han ikke lenger statsråd i min regjering, så han får holde den pressekonferansen og si det han mener om dette. Det får stå for hans regning, svarer hun.

Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har varslet at de vil holde en pressekonferanse i Oslo tirsdag ettermiddag.

Frykter ikke Listhaug som nestleder



- Hvordan ser du på spekulasjonene om at Sylvi Listhaug blir ny Frp-nestleder? Vil det gjøre din jobb vanskeligere?

- Jeg oppfatter at Frp er klar på regjeringsprosjektet og på fellesskapet knyttet til det og forutsetter at det vil være uansett hvem som er nestledere. Vi legger Jeløya-plattformen til grunn for regjeringens arbeid, sier Solberg om det.

Listhaug selv har så langt ikke kommentert ryktene om at hun kan bli ny nestleder. Hennes rådgiver Espen Teigen viser til at hun er på reise.

BITTER STRID: Per Sandberg er i en bitter strid med sin eks-kone og statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) etter deres skilsmisse.

- Ikke vanskeligere for ektepar



Ekteparet Line Miriam Sandberg og Per Sandberg satt inntil mandag i samme regjering, som statssekretær og statsråd. Offentligheten har tatt del i deres bitre strid, nå som de er separert.



- Kommer det til å bli vanskeligere for ektepar å få jobb i din regjering?

- Nei, ikke nødvendigvis. Folk skal ansettes for sine personlige kvalifikasjoner, på hva de kan bidra med i regjeringen. Det er etter min mening det aller viktigste vi gjør. Så er det slik i politikk som andre steder at folk treffer hverandre og blir kjærester, politikk er et intenst liv, så det vil være folk som blir kjærester, sier Solberg til Nettavisen.

Hun nevner et konkret eksempel fra konkurrenten Ap.

- Jeg tror det ville vært dumt hvis ikke Jens Stoltenberg hadde blitt hentet ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å bli statssekretær i Miljøverndepartementet fordi faren var utenriksminister. Da tror jeg kanskje vi hadde tapt Jens Stoltenberg for norsk politikk på det tidspunktet, og det tror jeg mange tenker ikke ville vært så lurt, sier Solberg.

