Erna bryter tausheten

Erna Solberg har foreløpig ikke mottatt listen med kravene for at Frp skal forbli i regjeringen, men bryter nå tausheten på hvorfor de henter hjem IS-kvinnen.

- Det er vanskelig og store dilemma. Vi har ikke ønsket å hente tilbake en IS-kvinne, men vi har et sykt barn, som så langt vi vet har hatt en sykdom som det er nødvendig å få behandling for. Vi har ikke lyktes med å gi hjelp der barnet er, men kan vi se på at barnet ikke får hjelp og i verste fall dør, spør Erna Solberg i et intervju med TV2 nyhetene torsdag kveld.

Hun mener regjeringen må svare på den riktige moralske måten, og selv om moren har sluttet seg til en organisasjon de ikke støtter, må de hjelpe barnet.

- Dette er en del av ryggmargrefleksen vi må ha. Jeg forstår det er en vanskelig sak for Frp, og vi skal høre på kravene de har, men vi må gjøre det som er riktig her, sier Solberg.

- Jobber til jeg er ferdig

Torsdag kveld hadde fylkeslederne i Frp et telefonmøte med Siv Jensen, men partiet vil ikke gå ut med innholdet på kravlisten.

– Jeg har ikke lyst til å gå videre inn på dette, sier Christian Eikeland, fylkesleder i Agder Frp til VG.

Han bekrefter imidlertid at fylkeslederne i Frp har hatt telefonmøte med Jensen torsdag kveld.

–Jeg kan bekrefte at fylkeslederne har hatt et telefonmøte med partiledelsen. Vi hadde behov for å snakke sammen på en god måte. Partiledelsen orienterte godt om prosessen, sier Eikeland til VG.

Frp teller på knappene om de skal fortsette i regjering etter at partiet tapte regjeringsstriden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Solberg vil få frist til 27. januar med å innfri kravene, har Frp-leder Siv Jensen opplyst.

Hun forlot partikontoret ved 19.30-tiden torsdag for å jobbe videre hjemme.

– Jeg kommer til å jobbe til jeg er ferdig, sier Jensen til NRK.

Ifølge NRK står blant annet innvandring og terrorsikring på kravlista.

Sier nei til Frp-krav

Venstre-leder Trine Skei Grande sier tvert nei til å innfri eventuelle krav fra Frp som kommer i tillegg til regjeringsplattformen.

– Vi står på den regjeringsplattformen vi har inngått, og vi ser ingen grunn til å endre den, sier Grande til NTB.

Frp truer med å forlate regjeringen dersom ikke en liste med krav blir innfridd. NTB har fått bekreftet at kravene trolig vil innebære en form for reforhandling av Granavolden-plattformen.

Ifølge Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim vil Frp kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at regjeringsflertallet mot Frps vilje besluttet å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Det ene barnet skal ha en alvorlig sykdom.

– Jeg står veldig godt i avgjørelsen om å hente hjem det barnet. Det har ikke vært tvil i mitt hjerte noen gang på at det var en riktig avgjørelse, sier Grande.

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier det er uaktuelt å innfri nye krav fra Frp.

– Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier KrF-lederen.