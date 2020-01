Erna har gjort tidenes feilvurdering

Etter at flertallsregjeringen nå har sprukket på IS-kvinnesaken, er både Høyres reformer og KrFs hjertesaker i fritt spill. For statsministeren ender dette neppe godt.

Denne uken revnet regjeringen etter at en IS-siktet kvinne ble hentet hjem fra Syria sammen sine barn. Operasjonen for å hente kvinnen og barna til Norge har vært hemmelig frem til nå og med dissens fra Fremskrittspartiet.

Vi vet ikke akkurat hvordan denne prosessen har vært internt i regjeringen, men det kan se ut som at statsministeren og Høyre har gitt etter for press fra KrF og Venstre for å ta den IS-siktede kvinnen og barna til Norge. Fremskrittspartiet har i alle fall blitt overkjørt, og dette var den utløsende årsaken til at regjeringen sprakk.

Nyhetsstudio: Frp går ut av regjeringen

En svært god sak for Fremskrittspartiet

For Fremskrittspartiet er denne saken en svært god sak å gå på. Innvandringspolitikk er kjernesak og velgermagnet. At denne kvinnen har brukt en angivelig syk sønn for å tvinge seg til Norge, noe flertallet i regjeringen har gitt etter for, styrker saken for Frp.

Så snart kvinnen og barna var på norsk jord, ble taushetsplikt rundt guttens sykdom brått veldig viktig. Dette har satt fart i spekulasjoner om at sykdommen ikke er reell, og setter beslutningen om å ta kvinnen og barna hjem i et enda dårligere lys.

Erik Stephansen: Derfor må vi få vite hvordan det går med gutten

Slik denne IS-kvinnesaken står nå, fremstår Høyre som den store taperen og Fremskrittspartiet som den store vinneren. At til og med Jonas Gahr Støre, som selv ønsket at Norge skulle ta imot 10.000 Syria-flyktninger, stiller spørsmål ved om guttens sykdom er reell, sier sitt om hvor håpløs saken er for statsministeren.

Det var en demning som brast

Siv Jensen har omtalt dette som saken som fikk begeret til å flyte over. Dette ser langt mer ut som en demning enn et beger.

Frp-leder Siv Jensen forteller at partiet går ut av regjeringen på en pressekonferanse i Oslo mandag 20. januar 2020. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Ut av den revnede demningen strømmer nå store saker til fritt spill og omkamp i Stortinget. De viktigste sakene som er i spill så langt er regionreformen, strømkabel til Storbritannia, rusreform og KrFs hjertesaker abort og bioteknologiloven.

I disse sakene frir opposisjonen allerede skamløst til Fremskrittspartiet for å kunne overkjøre regjeringen. I Frp er frustrasjonen over ikke å ha fått gjennomslag stor samtidig som opposisjonen etter lang tid utenfor regjering er sultne på å gi Ernas nye mindretallsregjering nederlag når muligheten byr seg.

Les også: Er i sin fulle rett til å navngi IS-kvinnen

Høyre-reformer i fritt spill

Regionreformen, kommunereformen og politireformen er alle reformer med klart Høyre-stempel og som er upopulære. Regionreformen er svært omstridt med mulig omkamp - særlig om storfylket Viken.

En reversering av Høyres prestisjereformer kommer til å bli ubehagelig for den nye mindretallsregjeringen til Erna Solberg. Fremskrittspartiet har riktignok vært med på disse reformene, men uten særlig entusiasme. Disse kommer derfor nå til å bli forhandlingsbare opp mot andre saker.

KrF kan skyte en hvit pil etter hjertesakene

KrF fikk igjennom en del saker i Granavolden-plattformen som partiet står ganske alene om. Innstramming i abortloven og en slags vetorett mot endring av bioteknologiloven har vært provoserende for opposisjonen. Rusreform er også noe KrF er sterkt imot.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Disse sakene er ikke veldig viktige for Fremskrittspartiet, og blir derfor gode forhandlingskort for Frp når partiet nå er utenfor regjering. Dette kan bli hjerteskjærende for KrF og vanskelig å beholde.

Venstre har spilt kortene svært dårlig

Venstre har ikke fått til stort i regjering og må ta en betydelig del av skylden for den situasjonen som nå er oppstått. I regjering har partiet vært mer opptatt av å vise avstand til Fremskrittspartiet enn å finne gode løsninger. Dette gjelder særlig på områdene klima og innvandring.

Innlegget fortsetter etter spørreundersøkelsen.

På miljøområdet er Venstre langt på vei en slags MDG-kloning. Dette er en helt mislykket strategi i velgernes øyne og har gitt oppslutning langt under sperregrensen. Dette ble ikke minst synlig under bompengestriden i fjor.

Les også: Trine Skei Grande frykter miljøfiendtlig allianse mellom Ap, Sp og Frp

Hadde Venstre i stedet forsøkt å være et parti for grønn vekst og finne gode klimatiltak som de borgerlige partiene kunne være enige om, ville dette gått mye bedre. Det har ikke Venstre gjort, og derfor har det gått slik det har gjort.

Støre - en forvirret værhane

Som leder for det største opposisjonspartiet synes Jonas Gahr Støre svært sulten på regjeringsmakt. Styringspartiet Ap liker seg best i regjeringskvartalet og Støre har åpenbart lyst på å bli statsminister, noe som var tydelig både ved valget i 2017 og ved KrFs veivalg i 2018.

Problemet til Støre er at situasjonen ikke er gunstig nå. Både Venstre og KrF får nå den borgerlige regjeringen de har ønsket seg, og vil nok sluke en del nederlag før de eventuelt peker på Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan muligens få støtte fra Frp-leder Siv Jensen og påføre Erna Solbergs mindretallsregjering noen nederlag. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Opposisjonen på venstresiden er splittet med Senterpartiet i medvind i høyrepopulistisk retning. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kommer neppe til å legge seg under Støres vinger nå.

Les også: Støre: Det borgerlige kaoset er komplett

I Arbeiderpartiet er det krefter som vil samarbeide med MDG på nasjonalt nivå etter «Oslo-modellen». Skulle Støre orientere seg for sterkt mot Senterpartiet og friste Venstre og KrF, vil dette antakelig gi store protester i den urbane klimaorienterte delen av partiet.

Selv med store nederlag i Stortinget for den nye mindretallsregjeringen, skal det derfor en god del til før det blir regjeringsskifte før 2021.

Jonas Gahr Støre vil slite med fløyene i eget parti og har nok heller ikke den politiske «touch» som skal til for å utnytte den uklare politiske situasjonen som nå har oppstått. En Støre-regjering nå vil også lett føre til et katastrofevalg for Arbeiderpartiet i 2021, slik det ble for Jens Stoltenberg i 2001.

Beste tips er at Støre i denne situasjonen vil fly rundt som en forvirret værhane på jakt etter saker som kan påføre regjeringen nederlag, men uten selv å få særlig politisk gevinst av det.

Høyre vil få svi kraftig for Ernas store feilvurdering

Det vi får nå er en Bondevik 2-regjering uten Bondevik. Det blir samme partisammensetning som i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001-2005. Og altså ønskeregjeringen for Venstre og KrF.

For de borgerlige partiene var ikke Bondevik 2-regjeringen særlig vellykket. I løpet av den stortingsperioden vokste Fremskrittspartiet seg stort og fikk 22,1 prosent av stemmene i valget i 2005.

2005-valget ble svært dårlig for Høyre med bare 14,1 prosent av stemmene. For Erna Solberg som den gang fersk partileder ble det en bratt motbakke med usikkerhet om både retning og egen posisjon.

Les også: MDG håper på dyrere bensin etter Frp-exit

Denne gangen blir det etter alt å dømme enda verre. Upopulære reformer og Fremskrittspartiet som kan finne sammen med opposisjonen i omkamp, lover ikke bra. Regjeringen vil bli en kasteball i Stortinget og med det uten særlig styringsevne.

Alt dette er et resultat av at Erna Solberg i IS-kvinnesaken synes å ha gjort en fatal politisk feilvurdering.

Denne feilvurderingen vil gå inn i den politiske historien blant de største blundere noen norsk statsminister har gjort, og henge ved Erna Solberg i resten av hennes politiske liv.