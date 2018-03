Erna om Thommessens' avgang: – Kostnadene har ikke vært under kontroll

– Det er åpenbart at styringen av prosjektet ikke har vært god nok, sier statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte seg om Olemic Thommessens avgang i Statsministerboligen i Oslo torsdag ettermiddag.

– Det er åpenbart at styringen av prosjektet ikke har vært god nok. Det har blitt dyrere underveis, og betydelig dyrere enn det var tenkt, sa Erna Solberg under pressekonferansen.

– Kostnadene har ikke vært under kontroll. Det er en sak som har vokst på seg og blitt større og dyrere underveis og betydelig dyrere enn det som var planlagt, fortsatte hun.

Olemic Thommessen kunngjorde på Stortingets talerstol torsdag morgen at han trekker seg som stortingspresident.

Sikret gjenvalg



Det var statsminister Erna Solberg som ifjor sikret Olemic Thommessen gjenvalg som stortingspresident. Hun så da ingen grunn til at han ikke skulle gå av etter byggeskandalen.

Solberg mener fortsatt at Thommessen har vært en veldig god stortingspresident på mange områder.

– Det at han går av er selvfølgelig noe som er en helt spesiell situasjon i Norge. Men, jeg forstår også at det har vært et ønske fra det politiske flertallet at det skal være politiske konsekvenser på Stortinget for et prosjekt som har gått helt ut over rammene, sa statsministeren.

Hun kunne fortelle at Thommessen tok konsekvensen da det ble klart at KrF trakk sin støtte til Stortingspresidenten.

– Jeg tar til etterretning at det har blitt slik. Dette er en vanskelig og spesiell situasjon, sa Solberg.

Ser fram til å bli ferdig med saken



Thommessen trakk seg altså torsdag etter at KrF har gitt beskjed om at de ikke lenger har tillit til Thommessen som stortingspresident etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene.

Han mistet dermed det knappe flertallet som gjenvalgte ham i fjor høst.

– Nå håper jeg vi klarer å rydde opp slik at prosjektet kommer ordentlig tilbake på skinnene. Dette er et prosjekt som kom helt skjevt ut fra starten, sa Solberg og legger til at hun ser fram til å bli ferdig med denne vanskelige saken.

