Erna samler troppene til lunsj

Det er fortsatt ingen bomløsning for regjeringen.

Saken blir oppdatert.

Like etter statsråd fredag, ankom Venstre-leder Trine Skei Grande statsministerboligen, melder Dagbladet.

Ifølge Frp-kilder skal det ikke dreie seg om nye forhandlinger, men en regjeringslunsj - hvor «bomkrisen» er tema.

Fullt fokus

I likhet med statsminister Erna Solberg (H), har Skei Grande avlyst alle valgkamparrangement fredag.

- Statsministerens program er endret for dagen, og hun skal ikke på reise, bekreftet statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor (SMK) overfor Nettavisen fredag morgen.

Her forlater Frp-leder Siv Jensen (Frp) statsråd fredag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Venstre: - Frp må bevege seg

Nettavisen har forøkt å få en kommentar fra Siv Jensen etter at statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sa at «Frp må bevege seg».

- Vi ønsker å få en enighet, men da er regjeringen avhengig av at også Frp som et regjeringsparti bidrar til løsning. Ingen er tjent med at landet blir kastet ut i en regjeringskrise, uttalte Rotevatn - og avviser at Venstre er vrange.

- Venstre er ikke de som er vanskelige i denne prosessen. Vi har, i motsetning til Frp, sagt at vi er villige til å forhandle og strekke oss.