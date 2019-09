Erna skal ikke tilbake til høyblokken

22. juli-senteret får bli i Høyblokken i regjeringskvartalet.

Da terroren rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011, flyttet Statsministerens kontor (SMK) ut av høyblokken.

Planen var at de skulle returnere dit, men slik blir det ikke.

Regjeringen har vedtatt at 22. juli-senteret skal forbli i Høyblokken og at Statsministerens kontor (SMK) skal flytte til et bygg i nærheten, skriver Aftenposten.

– Vi hadde sterkt ønske om å få til begge deler. Vi får ikke til alt. Selvfølgelig ville det vært et symbol å komme tilbake dit, men det vil bli departementskontorer der, sier statsminister Erna Solberg til avisen.

22.juli-senteret har siden sommeren 2015 holdt til i første etasje i Høyblokken.