Erna slår tilbake mot Jonas: - Utrolig naivt av en som vil bli statsminister

Statsministeren er overrasket over Aps politiutspill - 30 dager før valget.

VIKA (Nettavisen): Lørdag åpner Høyre offisielt sin valgkamp midt i hovedstaden i øs pøs regnvær.

- I går ringte jeg til Meteorologisk Institutt én, to, tre, fire ganger for å sikre regnvær til deg, sa leder Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde til statsminister Erna Solberg - til mye latter under de blå paraplyene.

Tidligere på dagen ble det kjent at Ap ikke lenger støtter politireformen - den største omleggingen av norsk politi - som partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015, ifølge VG.

- Skjønner ikke så mye av dette

Det utspillet skjønner statsministeren lite av:

- Jeg skjønner ikke så mye av substansen i det Jonas sier og har ikke hørt så mye støtte fra ham på denne reformen på lang, lang tid, sier statsministeren til Nettavisen.

- Så er det også slik at noen av de punktene han nevner, har vi for lengst sagt at vi må jobbe mer med.

Reformen har ført til en omorganisering av politiet, der 27 distrikter har blitt til 12.

Støre mener regjeringen har sviktet på flere punkt når det gjelder denne reformen.

- Vi ser at på noen områder har vi veldig gode resultat og på andre områder må vi bruke mer tid, erkjenner Solberg.

Statsminister Erna Solberg vil helst snakke om skole og eldreomsorg i lokalvalgkampen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Utrolig naivt fra en mann som har lyst til å bli statsminister

Statsministeren innrømmer at den opprinnelige tidsfristen i 2020 ryker, men slår kraftig tilbake mot Ap-lederen.

- Dette har ikke noe med kommunevalget å gjøre, så jeg skjønner ikke hvorfor han ikke heller fokuserer på det kommunepolitikerne skal gjøre, sier hun - og legger til:

- Det er utrolig naivt av en mann som har lyst til å bli statsminister å tro at en så stor reform er perfekt ett år etter at kontorflyttingen er gjort, sier hun.

- 90 prosent av dette går helt fint, og så er det alltid 10 prosent vi må gjøre mer med. Slik er det etter alle reformer.

Solberg sier det ikke er noen tvil om at det har blitt bedre etterforskning av vold og overgrep mot barn.

- Det melder alle politidistriktene, og dette er saker som krever mye ressurser. Men når det gjelder de sakene vi får vondt i magen av å høre om, barn i Norge som utsettes for overgrep, da skal vi være fornøyd med at politiet etterforsker noe av det groveste vi har av vold i Norge, sier hun bestemt.

Mandag kveld møttes Støre og Solberg til duell om skole, arbeidsliv, eldreomsorg og klima. Foto: Heidi Schei Lilleås

Skylder på syv justisministre

Ap-lederen mener svikte i politireformen blant annet skyldes mangel på lederskap og nevner de sju justisministrene som har fått styre i Solberg-regjeringen.

– Dette er typisk «Vingle-Jonas», spør du meg. Her prøver liksom Arbeiderpartiet å være et ansvarlig parti, og støtte store reformer sånn som Ap alltid har gjort, men så blir fristelsen til også å være et opposisjonsparti for stor, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til det.

Kallmyr understreker imidlertid at han tar de Ap-ordførerne som har kommet med konstruktiv kritikk seriøst.

Forlik mellom fem partier

«Nærpolitireformen» ble vedtatt i 2015, som et forlik mellom Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap - og trådte i kraft i 2016.

Faktisk.no oppsummerer den slik: