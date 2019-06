Erna Solberg: - Jeg har ikke flyskam

Statsministeren mener folk ikke skal ha dårlig samvittighet for å fly.

Fredag var statsminister Erna Solberg (H) gjest i den siste sendinga fra Politisk kvarter på NRK P2 før sommerferien.

Der slo Solberg fast at hun ikke har «flyskam», nyordet som betegner en dårlig samvittighet og skam for å fly, på grunn av negative konsekvenser for miljøet.

- Jeg flyr på ferie i sommer, og det gjør jeg egentlig helt uten flyskam. Jeg tror det er viktig at vi også tenker over at vi kan nå målene våre uten å gå rundt å ha dårlig samvittighet for at vi nyter en ferie, sa Solberg.

- Kjenner du ikke på flyskam i det hele tatt? spurte programlederen.

- Jeg mener at det å gjøre det til moralsk foraktelig å fly, for folk som kommer fra et land som Norge som er kaldt, det er langt og det er spredtbygd... Vi er nødt til å bruke fly vi også, sa hun, og påpekte:

- Men det vi er opptatt av er at vi må få til teknologiendringene. Nå har Avinor fått til avtale om biodiesel, så Norge er et av de landene som blander inn biodiesel i flybensin så vi sørger for at vi har mindre utslipp når vi flyr enn det man har i mange andre land.

Statsministeren ble også spurt om bompenger, klimakutt og uenighet i regjeringen. Og om sine egne ferieplaner:

- Da nyter jeg med fred og ro, kan lese en bok, høre musikk og stikke bena i sanden eller vannet, og rett og slett bare slappe av, fortalte Solberg.

Tok et kraftig oppgjør

Tidligere i uka tok også Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle et kraftig oppgjør med politikere som bruker flyskam til politisk vinning.

- Vi må slutte å påføre hverandre skyldfølelse for alt vi gjør, for da føles klimaprosjektet uoverkommelig for vanlige folk. Jeg får tilbakemeldinger fra folk som sier de godt kan kjøre elbil og kutte ned på rødt kjøtt, men som føler en avmakt ved tanken på å slutte å fly, sa Westgaard-Halle til Nettavisen.

39-åringen anser seg selv som en «grønn» Høyre-politiker.

- God klimapolitikk bør gjøre livet enklere for folk, ikke vanskeligere. Problemet er at politikere selger inn flyskam som et begrep for å oppnå en effekt i debatten, men det kommer til å gjøre debatten vanskeligere på sikt, understreket hun.