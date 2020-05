Erna Solberg: - Tror Arnold har et godt forhold til Norge

Statsministeren mener årets 17. mai er fin, men annerledes.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes møtte opp i finstasen utenfor statsministerboligen for å synge nasjonalsangen sammen med hele landet.

Her fortalte hun også til Nettavisen om en 17. mai som er annerledes, men likevel fin, og inneholder mye av det man er vant til fra tidligere år:

– Det blir nok en porsjon med pølser og is, i tillegg til musikkorps og annet i dag, men vi skulle selvfølgelig gjerne fått barnetogene og hovedprosesjonen i Bergen med oss også, medgir statsministeren.

Hun forteller også at smittesituasjonen i Norge er god om dagen og at man har alt under kontroll, men at spørsmålet er om man klarer å holde det slik i tiden som kommer.

Hun oppfordrer det norske folk til å fortsatt overholde reglene og anbefalingene som myndighetene har kommet med.

Hun kommer også med følgende hilsen til det norske folk på grunnlovsdagen:

I en humoristisk hilsen som ble lagt ut søndag morgen garanterer statsminister Erna Solberg og skuespiller Arnold Schwarzenegger at 17. mai-feiringen skal returnere til det normale.

– Vi kontaktet han for å høre om han kunne tenke seg å være med på dette, fordi vi tidligere har jobbet med bærekraftsmål og klimaspørsmål sammen, og han sa ja. Jeg tror han har et godt forhold til Norge, avslutter statsministeren til Nettavisen.

Se Arnolds hilsen her: