Erna Solberg: - Vi vil søke om å utvide fullmakter

Erna Solberg ber om at en kriselov blir vedtatt så fort som mulig.

De tre orienterer om nye tiltak for å håndtere koronavirusutbruddet i Norge og konsekvensene av det.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, deltar også, og Espen Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet er også til stede.

- Vi har en hverdag som vi ikke kjenner igjen. Vi gjør det som vår i makt for å hjelpe. Mange bidrar til å få landet til gå rundt på en god måte.

- Skal fortsette å gjøre en jobb

Statsministeren forsikret om at Torbjørn Røe Isaksen fortsatt vil jobbe videre de neste dagene, selv om han fikk påvist koronavirus onsdag.

- Kjell-Ingolf Ropstad er i karantene, fordi han har vært i kontakt med Røe Isaksen som har fått påvist smitte. Jobbe fortsetter de å gjøre, så lenge de er i stand til det helsemessig. Han vil kunne styre godt de neste dagene, sa Solberg.

Vil utvide fullmakter

Statsministeren informerte videre om at de ønsker å få utvidet fullmakter.

- Samtidig ser vi behov for nye tiltak som har hjemmel i lov. Regjeringen vil derfor sende en proporsisjon til Stortinget for å raskt vedta saker fortløpende.Vi vil søke om å utvide fullmakter. Virkeområdet er bredt, også utenfor de samfunnskritiske områdene, la hun til videre.

Ny lov

Justisminister Monica Mæland orienterte videre om at de har jobbet de siste dagene for å få istand en ny lov.

- Vi foreslår en midlertidig lov som skal vedtas raskt. Vi ber også om fullmakter som ikke skal utnyttes, men som skal benyttes med klokskap. Den varer i seks måneder,sa Mæland.

Loven skal gjøre det enklere å raskt sette i verk tiltak som anses som nødvendig for å håndtere koronakrisen. Den innebærer at regjeringen kan sette til side lover og regler uten å gå via Stortinget, slik den normalt måtte ha gjort.

Nordmenn i utlandet

Mæland poengterte at myndighetene nå samarbeider med flyselskapene for å få nordmenn hjem fra utlandet.

- Dette gjør vi frem til 31. mars, sa justisministeren.

Hun kunne imidlertid ikke garantere at nordmenn kommer hjem, på grunn av de strenge restriksjonene fra diverse land i Europa.

Hytteturistene

Justisministeren kom også med en klar beskjed til hytteturistene om å dra hjem raskest mulig.

- Vi ønsker ikke å innføre et forbud, men må vi det, så vil vi gjøre det, sa Mæland.

Hun var helt klar på at de lokale kommunene ikke skal belastes ekstra i disse tider.

Mæland ba nok en gang nordmenn om å slutte og hamstre, fordi det er nok til alle og regjeringen vurderer ikke å stenge butikkene for øyeblikket.

- Følg rådene

Helseminister Bent Høie kom nok en gang med en innstendig bønn om at folk skal følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

- En undersøkelse viser at at alle nordmenn har fått med seg dette, og fortsett med det. Da skal vi klare å komme oss gjennom dette.

Han var også veldig glad for nordmenns engasjement for å melde seg til helsetjeneste.

- Hundrevis har meldt seg og det er jeg veldig glad for, sa helseministeren.

Det har vært mange på smittevernutstyr, men Høie fortalte at en norsk bedrift er i gang med å produsere utstyr. Han la til at svensk toll skal slippe gjennom lastebiler med nødvendig utstyr til Norge.

- Vi arbeider langs alle kanaler for å få dette til. Dette er høyt politisk prioritert, sa Høie.

Nytt prosjekt

Høie informerte videre at Folkehelseinstituttet skal starte med et nytt prosjekt, vhor folk kan registrere symptomene sine.

- Det vil gi oss en bedre oversikt og muligheten til å bekjempe dette.

Til slutt kom han med et budskap.

- Vi skal komme gjennom oss dette, sa helseministeren.

1423 smittede

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, kom med en fersk dagsrapport på at 1423 personer smittet, og at 68 personer er lagt inn på sykehuset og at det er seks dødsfall totalt.