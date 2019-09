Statsminister Erna Solberg har en svært hektisk uke foran seg i New York og FN-bygningen.

NEW YORK (Nettavisen): Statsministeren er i New York i forbindelse med FNs høynivåuke, og det kommer til å å bli noen travle dager.

I løpet av en uke har hun rundt 40 møter, taler og samtaler foran seg på Manhattan. Søndag startet hun om bord i en supplybåt som tok flere representanter fra norsk presse, samt New York Times, ut på vannet syd for Manhattan.

Anledningen var at Equinor-sjef Eldar Sætre som skulle vise vise henne selskapets nye havvindprosjekt, Empire Wind.

- Ja, jeg skal møte Trump

Utover uken står flere møter, taler og presentasjoner for tur. Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel og FNs generalsekretær António Guterres er alle personer Solberg enten skal ha møter eller samtaler med.

Solberg sier hun også skal treffe USAs president Donald Trump, men at det ikke er planer om noen formelt møte med presidenten.

- Ja, jeg skal møte Trump, men det er i en en annen setting, en «meet and greet», vi skal ikke ha noe formelt møte med ham og det er heller ikke tradisjon for at presidenten har slike enkeltmøter under FN-uken, sier Erna Solberg til Nettavisen.

- Vi skal være forberedt på alt

Donald Trump skal tale til FNs generalforsamling tirsdag morgen lokal tid, og det stiller seg naturlig nok spenning til hva Trump vil si.

USAs president skapte masse oppstyr da han i 2017 kalte Nord-Koreas leder Kim Jong-un for «rocket man» under sin tale til generalforsamlingen.

I år stiller det seg størst spenning til hvordan han vil kommentere forholdet til Iran, sett i lys av angrepene mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia.

- Jeg tenker vi skal være forberedt på alt, men at han velger en snill tone, at han snakker uten å gå inn i noen direkte konfrontasjon, sier Erna Solberg.

- Men Iran er en sak som er høyt oppe på USAs agenda, og de ytringene de har hatt i tilknytning til droneangrepet, er det ikke uventet og de velger ta opp noe tydelig rundt disse spørsmålene, sier Solberg, som legger til:

- Men det interessante med «rocket man»-angrepet, var jo at de et halvår senere var bestevenner, sier statsminister Erna Solberg.

Trump har ingen intensjon om å møte iranere

Trump har tidligere uttalt at han ikke har noen intensjon om å møte iranske tjenestemenn under FNs hovedforsamling i New York.

– Ingenting er helt utelukket, men jeg har ingen intensjon om å møte Iran, sa Trump da han reiste fra Washington til New York søndag.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif er allerede i New York, der han i et intervju med CBS News benektet at Iran står bak angrepet på et saudiarabisk oljeanlegg nylig.

– Vi er sikre på at en eventuell uavhengig FN-granskning vil vise at angrepet ikke kom fra Iran, sa han og la til at Iran ikke sto bak.

(Nettavisen/NTB)