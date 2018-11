Erna Solberg: – Synd at ikke Knut Arild Hareide fortsetter

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun synes det er synd, at KrFs veivalg fører til at Knut Arild Hareide går av som partileder.

- Jeg har lyst til å si at jeg synes det er synd at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder, men jeg har både forståelse og respekt for den avgjørelsen, sier Solberg.

Hun sier videre at hun har satt pris på samarbeidet hun har hatt med KrF-lederen.

- Jeg har samarbeidet godt med ham i mange år, og vi har hatt mange gode og fortrolige samtaler, og funnet gode løsninger.

- Men det viktigste er at vi får til mer sammen og løser de store viktige oppgavene som Norge står foran, sa statsministeren.

Uvisst når prosessen kommer i gang

Statsministeren ble spurt om regjeringen er klar til å ta inn KrF i forhandlingene, nå ganske raskt før jul.



- Først må KrF ta sine standpunkter. De må ta sine diskusjoner først, så får vi se når vi er klare til å si noe om prosessen videre, sa Solberg







- Vi kommer ikke til å fordele antall statsråder før siste del av regjeringsforhandlingene. Det siste spørsmålet som blir tatt opp, er hvem og hvor, sa Solberg.





- Mange saker vi kan bygge på

Solberg trakk fram at KrF er forankret i et kristent demokrati og at det gir et godt grunnlag for den videre diskusjonen som nå kommer. – Jeg er glad for dette. Jeg har ønsket meg dette resultatet lenge. Det er fire partier som forhandler. Vi har et grunnlag i mange saker som vi kan bygge på, sa statsminister Erna Solberg.

(©NTB)

