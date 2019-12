Erna Solberg avslører mystikken bak bildet fra Buckingham Palace

- Jeg liker bildet, forteller statsministeren om blinkskuddet som satte fyr på sosiale medier.

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H) møtte pressen i en julepyntet residens tirsdag for å oppsummere året.

Idet Nettavisen skal intervjue henne, legger hun merke til at det drysser fra juletreet.

- Jeg tror det trenger litt vann - eller brus tror jeg egentlig det må ha, sier hun lattermildt til staben.

Se videointervju med Solberg øverst i saken.

Dette snakket hun om

Midtpunkt var hun også da hun i begynnelsen av desember besøkte Dronning Elizabeth på hennes slott, i forbindelse med NATOs 70-årsjubileum.

Særlig ett bilde derfra har fått mye oppmerksomhet, der Solberg er avbildet idet hun gestikulerer med pekefingeren og snakker direkte til dronning Elizabeth på engasjerende vis.

Tilskuerne rundt - deriblant USAs førstedame Melania Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel - følger nysgjerrig med på hva som blir sagt.

PROMINENT: Solberg har fått mye oppmerksomhet for dette bildet der hun gestikulerer med pekefingeren og snakker direkte til dronning Elizabeth på engasjerende vis. Flere statsledere følger spent med. Foto: Reuters (NTB Scanpix)

«Det som sies til Dronning Elizabeth i Buckingham Palace, forblir i Buckingham Palace,» skrev statsministeren på Facebook like etterpå, og postet bildet.

Les også Erna Solberg om Nav-saken:- Dette fortjener ordet skandale

Nettavisen må likevel spørre henne:

- Erna Solberg, dette bildet fra Buckingham Palace har gått verden rundt. Hva synes du om det?

- Jeg synes det er et fint bilde, jeg synes egentlig det er et annet bilde hvor Dronningen smiler til meg som er enda litt bedre, men jeg synes jo det er et fint bilde. Jeg ser verdien av det, sier hun.

BLINKSKUDD: Erna Solberg ser på det mye omtalte bildet fra Buckingham Palace, der hun er midtpunktet. - Jeg liker bildet, sier hun. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hva er du sier her?

- Jeg vet ikke hva jeg sa akkurat da, sier hun og kikker litt nærmere på bildet.

- Men jeg holder et vinglass i den hånden og snakker ofte med hendene. Her er vi flere kvinnelige statsministere samlet, så vi snakket nok om kvinnelig lederskap i den forbindelse, avslører Solberg.

Les også Disse er favoritter til å overta i Høyre

- Må ha sagt noe klokt

- Vi ser jo at du har alles oppmerksomhet?

- Ja, jeg må ha sagt noe klokt, men jeg vet ikke akkurat hva det var akkurat nå, ler hun.

- Og så løfter du fingeren, ser vi?

- Ja, eller jeg snakker med hendene, og da er det sikkert et poeng jeg understreker, svarer Solberg, som nok vil huske det prominente møtet godt fra dette året.