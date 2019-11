Erna Solberg beskylder Senterpartiet for å være mot alt i klimapolitikken

Statsminister Erna Solberg forsvarer avgiftsøkningene i klimapolitikken og beskylder Senterpartiet for populisme.

– Jeg savner å høre Senterpartiets klimapolitikk for tida. Jeg hører ingenting de vil gjøre. De er mot alle tiltak som resten av Stortinget mener er nødvendige for å få det til, og så har de lett populistiske angrep på de tiltakene, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag.

Skattlegging er helt nødvendig for å få ned utslippene, fastholdt hun.

Les også Solberg måtte svare for Grandes utspill om elbilmisunnelse

Kraftsalven kom som svar på kritikk fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum om at avgiftene «aldri har vært høyere i Norge enn nå». Han viste til at avgiftene har økt med 6,3 milliarder kroner etter at de borgerlige kom til makten.

Vedum gikk spesielt til angrep på regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på biodiesel i neste års budsjett. NHO har beregnet at avgiften vil kunne føre til økte utslipp av klimagasser på 700.000 tonn i året, påpekte Vedum.

– Jeg er mot grep som ikke virker. I dag forsvarte Erna Solberg et grep som vil øke klimagassutslippene, utdyper Vedum overfor NTB.

Solberg viste for sin del til at formålet med avgiften er å begrense bruken av biodrivstoff basert på palmeolje.

(©NTB)