Erna Solberg bytter navn

Helsefagarbeider Erna Solberg har sett seg lei av å motta tusenvis av sinte henvendelser på telefon, melding og sosiale medier.

– Jeg får mye kjeft for alt mulig rart som folk er misfornøyd med. Vindkraft, ulver, dagpenger, trygdepenger, NAV-saker. Ja, jeg får til og med skylden for ørnedrap.

Det sier Erna Solberg, ikke statsministeren, men navnesøsteren fra Gjøvik, til NRK Innlandet, som først omtalte saken.

– Jeg er litt lettet om dagen. Kanskje jeg slipper sånne henvendelser fremover nå, sier helsefagarbeideren til Nettavisen.

– Det har pågått helt siden hun ble statsminister, også ble det verre da jeg begynte å bruke Messenger. Det er der det har kommet inn mest, selv om jeg har bilde av meg selv. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange meldinger jeg har fått, men det er tusenvis.

– De ringer hele tiden, både unger og fulle menn, hele døgnet fra private numre. De ringer og ringer og ringer, sier helsefagarbeideren, som likevel ikke var redd for å plukke opp røret da Nettavisen uannonsert ringte til henne.

I tillegg til omsorgsarbeid driver hun nemlig også med catering, og er redd for å gå glipp av viktige telefoner. Derfor har det ikke vært aktuelt å skjule nummeret i telefonkatalogen.

Hun forteller at hun nå har fått bekreftelse fra Altinn om at hun nå offisielt heter Lagertha Solberg.

NRK har vært i kontakt med statsminister Erna Solberg om saken. Hun sender følgende hilsen:

– Kjære navnesøster: Jeg beklager at jeg har gjort at du får mye tyn. Du skal slippe å ta ansvar for det jeg gjør. Så håper jeg at du lever godt med navnet Lagertha.

Det får helsefagarbeideren til å lette på smilebåndet:

– Det er koselig, at hun sier det! Men altså, jeg synes veldig synd på henne. Hvis hun får bare halvparten av det jeg mottar av den type kritikk. Jeg synes hun er tøff som tåler det, sier hun til Nettavisen.

En stadig strøm av meldinger og forespørsler har gjort inntrykk:

– Det er så mye frustrerte folk der ute! Det er nød, folk som ikke har mat. Jeg får høre så mange fæle historier, og jobber jo i et omsorgsyrke, så jeg synes jo dette er ille å høre om. Men det er jo ikke min skyld?

Om hun selv kunne vært statsminister for en dag er hun ikke i tvil om hvordan det hadde gått:

– Da hadde jeg sikkert gjort mye annerledes, men da hadde vi vel gått konkurs rimelig fort. Det er mye å tenke på i en sånn jobb, sier helsefagarbeider Solberg.

