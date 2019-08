Erna Solberg er vinneren av kveldens partilederdebatt

Den klare vinneren av kveldens partilederdebatt er Erna Solberg (H), med terningskast fem på terningen.

De nest beste var etter Nettavisens oppfatning Jonas Gahr Støre (Ap) og Une Bastholm (MDG).

Dårligst var etter vår mening "sentrumskameratene" Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Trine Skei Grande (V).

Partilederdebatten foregikk i år utendørs, i en park like utenfor sentrum. Her kommer Nettavisens vurdering av alle partilederne. Et viktig premiss for vurderingen er at vi forsøker å vurdere partilederne slik de framstår for mulige egne velgere, ikke hvem vi er mest enige med.

Erna Solberg (H): 5

Erna Solberg (H) Foto: Nrk

God i starten om terrorangrepet i Bærum i helgen. Innrømte at vi ikke er gode nok i arbeidet med å hindre slikt, og vil gjøre som på 90-tallet: Vende nynazismen, og nå rasismen, ryggen. Troverdig, får applaus. Også en av de få regjeringspartnerne som klarer å framstå troverdig på bompenger, utnytter tyngden som statsminister. Peker på at regjeringen bygger stadig mer vei, og stadig mer kollektivtrafikk. Klarer også å forsvare seg godt mot Moxnes i duellen om privatisering. Troverdig når hun peker på at folk faktisk er mest fornøyd med de private barnehagene. Klarer seg også bra om eiendomsskatten.

Jonas Gahr Støre (Ap): 4

Jonas Gahr Støre (Ap) Foto: Nrk

Også han er god om terror. Er personlig når han forteller om at han har møtt mennesker som er redde. Vil bygge broer, ikke grave grøfter, og får applaus for det. Slenger fram veiprising, men klarer ikke denne gangen å overbevise om hvorfor det er så mye bedre i bompengedebatten. Uavgjort i duellen mot Siv jensen i den merkelige «profittfri» helse- og omsorgstjeneste-debatten. Får inn noen poenger om forskjellen mellom ideelle og kommersielle deltakere i barnehagene og helsepolitikken, men klarer ikke stå fram som den fremste opposisjonspolitikeren.

Trygve Slagsvold Veum (Sp): 2

Trygvre Slagsvold Vedum (Sp) Foto: NRK

Prøver å late som om han er motstander av bompenger. Blir avkledd, og den velkjente latteren hans blir ikke like sjarmerende når han forsøker å le avvæpnende. Kjedelig i duellen mot Trine Skei Grande i EØS-debatten, Prøver å overbevise om at nei til EØS vil gi like bra samarbeid med EU som i dag, men klarer det ikke. Framstår egentlig som den populisten han er.

Trine Skei Grande (V): 2

Trine Skei Grande (V) Foto: NRK

Ikke særlig god i bompengedebatten, klarer ikke å overbevise om at hun skal klare å beholde Venstres standpunkt, og svarer ikke godt på spørsmål fra programlederen. Kjedelig i debatten med Trygve Slagsvold Vedum i EØS-debatten. Klarer ikke å markere seg i noen av de andre debattene.

Une Bastholm (MDG): 4

Une Bastholm (MDG) Foto: NRK

Vinner stort på et heftig engasjement. Forsvarer bomringene i byene. Gjør flere ting samtidig, mener hun: begrenser biljøringen, gjør det hyggeligere i byene, bra for klimaet. Her er hun god, og klarer nok å ildne tilhengerne. Har lært Carl. I Hagens gamle triks, rister megetsigende på hodet når Erna snakker. Klarer å smette inn klimapolitikken i de fleste temaer, blant annet ved å peke på at klimakrisen kan føre til store utgifter for kommunene.

Bjørnar Moxnes (Rødt): 3



Bjørnar Moxnes Foto: NRK

Er mot bompenger, fordi de er urettferdig, og brukes til å finansiere svære motorveier. Klarer ikke å overbevise om hvorfor mer motorveri vil gi kork og kaos, virker ikke konsistent. Ut fra sitt utgangspunkt er han god i helsedebatten, og scorer helt klart poeng hos egne velgere her. Klarer å vise at ideelle operatører går ned, mens kommersielle går opp, men makter ikke å hamle opp mot Erna Solberg.

Audun Lysbakken (SV): 3

Audun Lysbakken (SV) Foto: NRK

Påpeker at de tre som står til venstre er de som har stemt mot flest bompenger. Men mener vi er nødt til å ha det hvis vi skal ha ren luft. God, engasjert - får applaus fra egne velgere. Også heftig engasjement i bompenge- og miljødebatten, men havner i skyggen av Une Bastholm. Peker på huheten blant alle politikerne som sier de er mot eiendomsskatt, mens de fleste kommuner faktisk har det.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 4

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Foto: NRK

Den andre av regjeringsmedlemmene som kommer noenlunde helskinnet ut av bompengedepartten. Kanskje fordi han virker "fresh" i temaet, og slipper å forsvare egne utsagn eller tidligere stemmegivninger. Klarer også å markere seg i de andre debattene, framstår som engasjert og ny - har helt klart potensiale blant egne velgere.

Siv Jensen (Frp): 3

Siv Jensen (Frp) Foto: Nrk

Fikk inn et godt poeng i duellen mot Trym Aafløy i FNB: Pekte på at svarer du vet ikke, vet ikke, vet ikke på alle svar i valgomatene, så kommer Bompengepartiet opp. Men vrir seg unna flere av Solvangs spørsmål, og klarer ikke forsvare seg mot Aafløys tirade om bompengene i Bergen som har økt fem ganger i perioden med Frp i regjering. Vil fjerne eiendomsskatten, og får uavgjort i duellen mot Støre om helsepolitikken, avhengig av hva seerne selv mener. Tjener ikke på å be Une Bastholm om å være stille littegrann.

