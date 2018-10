Erna Solberg frykter Norge skal havne bak i brexit-køen

En hard brexit betyr at hele verden vil stå i kø for å inngå nødavtaler med britene. Statsminister Erna Solbergs frykt er at Norge vil måtte vente.

– Utfordringen er at det er så mange, sier Solberg til NTB.

Hun tror britene vil få et stort kapasitetsproblem hvis de krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass. Og da er spørsmålet selvfølgelig hvem de skal prioritere først.

– Det er krevende administrativt å gjøre det. Derfor gjør vi mye forberedelsesarbeid på norsk side for at det mer eller mindre bare skal være å trykke på knappene, slik at det ikke blir så mye merarbeid med oss, sier Solberg.

Hun tror situasjonen fort kan bli ganske kaotisk på kort sikt.

– Og vår økonomi er selvfølgelig mindre betydningsfull for Storbritannia enn Storbritannias økonomi er for oss.

Statsministeren var torsdag i Brussel for å delta på et felles toppmøte med 50 andre europeiske og asiatiske land. Møtet fulgte umiddelbart etter et EU-toppmøte der de vanskelige forhandlingene om brexit sto høyt på agendaen.

Mindre enn seks måneder gjenstår før Storbritannia skal ut av EU. Men britene er fortsatt ikke kommet til enighet med EU om vilkårene for skilsmissen.

(©NTB)

Mest sett siste uken