Erna Solberg har fosset fram - måling viser at det snur nå

Kjell Ingolf Ropstads velgerkrise har heller aldri vært verre.

Høyre og statsminister Erna Solberg har fosset fram på meningsmålingene under korona-krisen, men nå som ting normaliseres igjen, faller også partiets oppslutning, viser Nettavisens stortingsmåling for juni, utført av Sentio.

I april var Høyre landets største parti, med en oppslutning på 26,7 prosent, men nå får partiet en oppslutning på 24,2 prosent. Dette er også lavere enn valgtresultatet i stortingsvalget i 2015, da partiet fikk 25 prosent av stemmene.

Se resultatene for alle partiene lenger ned.

- «Rally-around-the-flag»-effekten virker å ha avtatt, og regjeringen får nå mer kritikk for krisehåndteringen, for eksempel med tanke på om stengingen av skolene under korona-krisen var nødvendig, sier Martin Stubban hos Sentio om Høyres tilbakegang.

«Rallyet-rundt-flagg-effekten» er et begrep som brukes i statsvitenskap og internasjonale forhold for å forklare økt kortvarig populær støtte fra et lands regjering eller politiske ledere i perioder med internasjonal krise eller krig.

HØYRE-BØLGEN: Høyre opplevde en stor oppgang da korona-krisen rammet Norge, men nå som ting har normalisert seg faller oppslutning igjen.

Sammenlignet med forrige måling har flere av Høyre-velgerne nå satt seg på gjerdet.

- Den politiske situasjonen har dessuten normalisert seg og Høyre og regjeringen opplever derfor generelt mer kritikk fra opposisjonen, sier Stubban.



Les også: Hit skal nordmenn på ferie i sommer - men får en klar advarsel

Erna: - Gode tall

Statsminister Erna Solberg synes imidlertid ikke at resultatet er dårlig.

- Det er hyggelig å gå inn i sommeren med gode tall, sier Solberg om målingen til Nettavisen.

Hun understreker at det likevel er andre ting som betyr mer enn partipolitikk og målinger akkurat nå.

- Det viktigste nå er å beholde kontrollen med smitten, samtidig som vi skaper flere jobber og får folk tilbake i arbeid, sier Solberg.

Les også: Vil ha hjemmekontor for flere tusen offentlig ansatte - men møter motstand

- Spiser av Aps oppslutning

Samtidig som Høyre faller, faller også det andre store partiet i Norge, Arbeiderpartiet (Ap). Junimålingen viser at det er helt dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og begge partiene får en oppslutning på 24,2 prosent. I mai fikk Ap en oppslutning på 25,5 prosent.

- Ap har et positivt bytteforhold mot de borgerlige partiene, og det er igjen de andre partiene på venstresiden som spiser av Aps oppslutning, forteller Stubban.

Som for Høyre er Aps resultat under valgresultatet i 2015, da Ap fikk 27,4 prosent.

Arbeiderpartiet har størst nettotap av velgere til Rødt. Tidligere har det vært Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne (MDG) som har tatt flest velgere fra partiet.

- Denne målingen viser at vi Arbeiderpartiet må fortsette der vi holder på, nemlig stå på for vanlige arbeidsfolk landet rundt. Hele våren har vi jobbet med å gjøre krisepolitikken fra regjeringen mer rettferdig. Når dette kommer enda tydeligere fram håper vi på bedre tall, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen.

Om målingen var valgresultatet ville Arbeiderpartiet mistet seks av sine stortingsrepresentanter, og Høyre ville ha mistet fire av sine representanter.

I målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 9. juni til 13. juni, og har en feilmargin mellom 1,0 og 3,2 prosent.

HÅPER PÅ BEDRE: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng håper på bedre resultater for eget parti framover etter ny tilbakegang. Foto: (NTB scanpix)

Les også: Krisemåling for Frp og MDG - Ap lekker velgere i alle retninger

Laveste for KrF noensinne

Størst nedgang er det imidlertid for regjeringspartiet KrF, som nylig tapte kampen mot endringene i bioteknologiloven i Stortinget. Partiet faller med 1,5 prosentpoeng fra mai, til en rekordlav oppslutning på 2,5 prosent.

Dette er det laveste resultatet Sentio noen gang har målt for KrF, og partiet ville ha sittet igjen med kun én representant på Stortinget. Flest velgere taper KrF til Senterpartiet.

KrFs kommunikasjonsavdeling på Stortinget opplyser at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke kan kommentere målingen, fordi han er i foreldrepermisjon.

KRISEMÅLING: KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er for tiden i pappapermisjon, men får samtidig tidenes dårligste Sentio-måling på 2,5 prosent. Det ville gitt én stortingsrepresentant for partiet. Foto: (NTB scanpix)

I den andre enden av skalaen bykser partiet Rødt fram, med hele 1,8 prosentpoeng. Partiet får en oppslutning i målingen på 5,1 prosent.

Les også: Rødt utfordrer Frp: – Nå er det vi som er den lille manns parti

Skei Grande: - Ikke lederdiskusjon

Fram går også ett av regjeringspartiene, Venstre, fra en oppslutning på 3,3 til 4,4 prosent fra mai - og er dermed over den magiske sperregrensen.

Dette er den beste Sentio-målingen for Venstre siden januar.

- Det har vært noen uker som vi ikke har diskutert så mye leder, men politikk. Det mener jeg er en fordel, sier avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen.

- Lederdiskusjonen i Venstre har pågått lenge. Har det skadet partiet mye?

- Jeg håper vi kan begynne å diskutere politikk igjen nå, og ikke person. Jeg tror ikke det er det velgerne søker i et parti, sier Skei Grande.

LEDERDISKUSJON: Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande mener Venstre går fram fordi det har vært mindre lederdiskusjon de siste ukene. Foto: (NTB scanpix)

Hun tror framgangen også skyldes Venstres jobb for å bedre krisepakkene.

- Vi har vært gjennom en krisepakkejobb på Stortinget der det virkelig har vært soleklart hvor viktig Venstre har vært for å at de pakkene skulle bli grønne, der vi har vist at vi har fått til grønne grep sammen med Høyre. Noe Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp har gått sammen om å torpedere, sier Skei Grande, og påpeker:

- Da blir det klart for folk hvilket parti som har innflytelse her.

Venstre-lederen sier det heller ikke er langt unna et borgerlig flertall i målingen, dersom KrF hadde kommet seg over sperregrensen.

- Så hvis Venstre og KrF klarer å gjøre et godt valg, så har vi et borgerlig flertall, sier hun optimistisk.

Se resultatet for alle partiene:

Jensen: - Har stanset negativ trend



Litt fram går i tillegg Fremskrittspartiet, til 11,2 prosent, men dette er langt lavere enn boosten de fikk etter at de gikk ut av regjeringen i januar, da partiet så 17-tallet.

- Frp har vært tydelig i sin holdning når det gjelder henting av barn fra Moria-leiren, støtte til oljeindustrien i forbindelse med forhandlinger om krisepakke og hvor iskanten skal gå, samt enigheten med Ap og SV om ny bioteknologilov. Dette har imidlertid ikke gitt gevinst i form av flere velgere, konstaterer Stubban hos Sentio.

Frp-leder Siv Jensen er likevel fornøyd:

- Det er godt å se at vi nå har stanset den negative trenden hvor vi i en liten periode gikk noe ned på målingene. Likevel er det fortsatt lenge igjen til valget, og vi må jobbe hardt, sier Jensen til Nettavisen.

- Etter en periode hvor det ikke har vært mulig å drive partipolitikk på grunn av koronaviruset, kan vi nå være tydeligere og mer synlige på Frps løsninger. Det skal vi fortsette å være fremover, noe jeg tror velgerne setter pris på, sier hun.

NEGATIV TREND: Frp-leder Siv Jensen har sett en nedgang på målingene den siste tiden, men håper den negative trenden nå har snudd. For Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet peker pila nedover. Foto: (NTB scanpix)

Senterpartiet: - Stabilt høyt

Stabilt ligger også Senterpartiet, som går fram 0,5 prosentpoeng, til 14 prosent.

- På alle målinger nå i juni så har vi gått forsiktig opp. Dette er også nesten fire prosentpoeng over det som var det beste stortingsvalget for Senterpartiet for fire år siden, så vi ligger stabilt høyt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Vedum mener at de premieres fordi de har vært tydelige i noen viktige saker over tid.

- I tiltakspakken har vi vært opptatt av nasjonalt eierskap og hvordan vi sikrer norske interesser, og har turt å være klare på det. Også når det gjelder det å styrke lokal beredskap og ha en god politidekning i Norge, har vi stått for en veldig klar linje over tid, sier han.

Han synes det er naturlig at Høyre nå går tilbake etter en kortere opptur, og tror tallene vil justere seg enda mer når man kan begynne å diskutere andre saker igjen.

- Men jeg tar ingen stemmer for gitt, påpeker Sp-lederen.

STABILT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ligger stabilt på meningsmålingene rundt 14 prosent, og mener det er naturlig at Høyre og Erna Solberg nå får en tilbakegang etter korona-krisen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Lysbakken: - Godt nivå for oss

Samtidig får SV en oppslutning på 6,9 prosent, som er tilbake 0,2 prosentpoeng.

- Dette er et godt nivå for oss. Vi har holdt oss på en stabilt god oppslutning gjennom koronatiden, og det er jeg fornøyd med. Nå gjelder å unngå at den økonomiske krisen og arbeidsløsheten fører til en eksplosjon i sosial ulikhet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Lysbakken mener mange nå er opptatt av nettopp deres politikk.

- SV er et rødgrønt folkeparti som er særlig opptatt av kampen mot den økende ulikheten i Norge og av klimakrisen. Svært mange er opptatt av dette nå, og vårt mål er at valget neste år skal handle om disse aller viktigste sakene for framtiden vår, sier han.

FORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med å ligge rundt sju prosent på målingene, og på et stabilt nivå gjennom korona-krisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

MDG: - Veldig god måling

Miljøpartiet de Grønne (MDG) går også fram på Sentio-målingen, fra 4,4 prosent i mai, til 5,4 prosent nå i juni. Det etter en periode med nedadgående kurve.

Resultatet ville gitt partiet åtte stortingsrepresentanter, mot dagens ene.

- Dette er en veldig god måling for oss, og bekrefter flere andre målinger i det siste, der vi går fremover på målingene, sier MDGs leder, Une Bastholm, til Nettavisen.

GÅR FRAM: MDGs leder, Une Bastholm, er fornøyd med at partiet hennes går fram på Sentios junimåling for Nettavisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Bastholm er glad for at folk ikke har glemt miljø under korona-krisen.

- Dette viser at folk ikke har glemt at klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid, og at MDG jobber for at det skal bli lettere å leve miljøvennlig, for trygge jobber, og for naturen og barna, sier hun, og legger til:

- Den siste tiden har vi påpekt rasismen som finnes også her i Norge, og det tror jeg mange syns er viktig og setter pris på.

Les også: MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

Ikke rødgrønt flertall

Om målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke hatt flertall med SV og Senterpartiet. De rødgrønne partiene ville fått 83 representanter på Stortinget, som betyr at de mangler to mandater for å få flertall. Støre ville derfor vært avhengig av MDG eller Rødt for å kunne danne regjering.

Verre stilt er det imidlertid for dagens regjering. Selv med støtte fra det tidligere regjeringspartiet Frp, ville regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre fått 68 stortingsrepresentanter - som er langt fra flertall.

IKKE FLERTALL: Den nye Solberg-regjeringen da den ble presentert etter at KrF ble tatt inn i varmen i januar i år. Målingen viser at de borgerlige partiene ikke har flertall på Stortinget. Foto: (NTB scanpix)

Sjekk ut Nettavisenes siste stortingsmålinger:

Mai: Krisemåling for Frp og MDG - Ap lekker velgere i alle retninger

April: Velgerne flykter fra MDG - Støres flertall rakner

Mars: Frp-smell i ny måling: - Oppsvinget ble kortvarig

Februar: Frp suser forbi Senterpartiet

Januar: Venstre mest fram i ny måling

Desember: Senterpartiet raser i ny måling - Frp og Ap går fram

Venstre har flest usikre

Ifølge bakgrunnstallene har Venstre flest usikre velgere. 28,2 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. Også KrF har omtrent like mange usikre velgere (27,8 prosent).

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier klart flest (15,9 prosent) at de vil stemme Arbeiderpartiet i valget til neste år. 11,5 prosent sier de vil stemme Høyre - og 6,8 prosent vil stemme på Senterpartiet.

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Rødt siden valget i 2015. Frp og Venstre har mistet flest velgere til Høyre, Høyre flest til Senterpartiet, Senterpartiet flest til Rødt og MDG flest til SV og Rødt.