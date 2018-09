Statsminister Erna Solberg deltok tirsdag på Global Goals World Cup i New York, der hun både spilte og kommenterte fotball. Dommer var kronprins Haakon.

I tillegg til Norges statsminister var også den danske skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau, den amerikanske R&B-artisten Akon og den britiske programlederen Femi Oke å finne på fotballbanen i 48. etasje i en kontorbygning i New York. Statsministeren kommenterte også en kamp sammen med Oke.

Oppdraget som dommer hadde kronprins Haakon fått.

Arrangementet The Girls lounge tar særlig for seg på likestillingsspørsmål og det å bane vei for kvinner i sport – spesielt fotball.

På arrangementet var det også et panel, bestående av de nevnte kjendisene, som snakket om på bærekraftmålene.

Bærekraftsballen, altså en fotball med alle bærekraftmålene, brukes til å skape oppmerksomhet rundt temaet.

