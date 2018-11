Partiledermåling i Dagbladet:

Erna Solberg knuser Gahr Støre i partiledermåling

56 prosent av de spurte mener at Erna Solberg gjør en god jobb (89 prosent blant Høyres velgere), mens 25 prosent synes at Jonas Gahr Støre gjør en god jobb som partileder for Arbeiderpartiet (47 prosent blant egne velgere), viser partiledermålingen i Dagbladet. (NTB scanpix)