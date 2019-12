Erna Solberg kommenterer blinkskuddet med dronningen

Men statsministeren, riktig nok med glimt i øyet, vil ikke avsløre hva som ble sagt da øyeblikket ble foreviget.

Denne uken var statsminister Erna Solberg (H) på plass i London i forbindelse med NATO-toppmøtet og alliansens 70-årsjubileum.

En tilsetning på Buckingham Palace sto også på programmet. Der var mange av de mektige regjeringssjefene og statslederne fra NATO samlet under et tak.

Les også: - Frykter Trump-gjenvalg kan være dødsstøtet for NATO

Under tilsetningen ble statsminister Solberg avbildet idet hun gestikulerer med pekefingeren og snakker direkte til dronning Elizabeth på engasjerende vis.

Tilskuerne rundt - deriblant USAs førstedame Melania Trump og Tysklands forbundskansler Angela Merkel - følger nysgjerrig med på hva som blir sagt.

- Forblir i Buckingham Palace

Bildet har gått sin seiersgang på sosiale medier. Og mange stiller seg spørsmålet om hva som ble ytret til dronning Elizabeth.

Dette har statsminister Solberg fått med seg. Solberg postet bildet på Facebook torsdag ettermiddag med følgende tekst: «Det som sies til Dronning Elizabeth i Buckingham Palace forblir i Buckingham Palace.»

- Norge ønsker et sterkt NATO

USAs president Donald Trump har et ambivalent forhold til NATO, og har flere ganger åpent kritisert NATO-medlemsland for skjev økonomisk byrdefordeling i alliansen. Mange medier og analytikere hevder at Trump har ytret et ønske - bak lukkede dører - om å trekke USA ut av alliansen på sikt.

Solberg understrekte viktigheten av NATO-samarbeidet og Norges forpliktelser til alliansen i en uttalelse onsdag kveld.

«NATO har vært garantist for vår felles sikkerhet, fred og velstand i 70 år. Det blir markert i London denne uken med besøk i Buckingham Palace og under NATOs ledermøte. Norge ønsker et sterkt NATO. Derfor har Norge økt forsvarsbudsjettet og investerer i nytt moderne militært utstyr. Norge gir også nye bidrag til NATOs beredskapsinitiativ (NRI) ved å øke bidraget fra 6 til 12 F35-fly. Norges betydelige investeringer styrker vår evne til å være NATOs øyne og ører i nord. Det er bra for vår egen sikkerhet, og viktig for hele alliansen,» skriver Solberg i en uttalelse.

Baksnakking

Trump var også til stede på NATOs ledermøte. Trump valgte imidlertid å dra hjem tidligere enn planlagt.

Det skjedde etter at Canadas statsminister Justin Trudeau, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Frankrikes president Emmanuel Macron ble tatt på fersken i å baksnakke den amerikanske presidenten. Det skjedde også på Buckingham Palace tirsdag kveld.

Les også Trump slår tilbake etter baksnakking

Etter hendelsen med baksnakkingen, omtalte Trump den canadiske statsministeren som falsk på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.