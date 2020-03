Erna Solberg kommer med viktig advarsel om barnepass

Stengte skoler og barnehager kan by på nye, farlige utfordringer.

Når skolen stenger, ber Erna Solberg besteforeldre over 65 år og med endel sykdommer holde seg unna barnepasset. Hun får støtte fra Folkehelseinstituttet.

- Vi må huske på hvem vi nå skal verne om. Vi kan derfor ikke overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppene, uttalte statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferanse torsdag.

Det inkluderer alle besteforeldre over 65 år, ettersom alle personer i den aldersgruppe er definert som en risikogruppe.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i dugnad for å bremse smitte. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier Solberg.

Kronisk syke

Den andre risikogruppen er personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. Folk som røyker kan også være i faresonen.

I stedet vil Solberg at barnepasset for enkelte grupper overlates til andre.

- Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole, sier hun.

Øker med alderen

Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet, sier at veldig få barn blir syke med Koronaviruset. De barna som får det kan dessuten ha veldig svake symptomer, som lett kan gå under radaren.

- Det er jo de samme symptomene som for andre smittede, men symptomene til barna kan være lette å overse, siden barn jo ofte er litt snørrete og tufse i utgangspunktet, sier Eriksen-Volle til Nettavisen.

Hun bekrefter at mange besteforeldre er i en gruppe som de ønsker å beskytte.

- Risikoen for viruset skal utvikle seg til en alvorlig sykdom øker med alderen, og av den grunn er det ikke så dumt hvis de kan unngå å være barnevakt.

14 dager

- Hvor lenge bør besteforeldre være forsiktig i omgang med barnebarna?

- Man utvikler symptomer inntil 14 dager etter at man har vært et risikosituasjon. Etter det bør det være liten risiko, sier Volle.

- Men 14 dager er jo ganske lenge?

- Ja, men det er ikke lett å gi et mer presist svar enn det. Men vi sier ikke at du ikke kan besøke bestemor og bestefar på flere uker. Det viktige er å bruke sunn fornuft og sikre at du holder en viss avstand, vasker hendene, ha gode hostehygiene og den liknende, sier Eriksen-Volle.