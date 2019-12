Erna Solberg lukker døren for Trygve Slagsvold Vedum

Frp-leder Siv Jensen ber Senterpartiet bytte side, men statsminister Erna Solberg (H) vil ikke flørte med andre enn sine tre regjeringspartnere.

– Per dags dato synes jeg ikke Senterpartiets politikk gir grunnlag for at vi skal sitte i en felles regjering, sier Solberg til NTB.

– Jeg har et samarbeid å forholde meg til. Det er de fire partiene som sitter i regjering. Jeg flørter ikke med andre og synser ikke om hva som vil skje hvis vi ikke får flertall, understreker hun.

Det var i et intervju med Dagbladet i høst at Siv Jensen inviterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å samarbeide med Frp.

– Alt det Vedum sier, tilsier at han burde samarbeide med Frp, sa Frp-sjefen.

– Har beveget seg

Sp har lenge vokst kraftig på meningsmålingene og gjorde, i motsetning til de fire regjeringspartiene, et svært godt lokalvalg i høst. Partiet ønsker å gå i regjering sammen med Arbeiderpartiet ved en eventuell valgseier i 2021.

Solberg erkjenner at Sp flørter med flere borgerlige saker enn tidligere og har markert avstand til SV.

– De har beveget seg i en del politiske saker, særlig på avgiftssiden, konstaterer hun, men legger til:

– Utgangspunktet mitt er borgerlig politikk, og det er politikken som er avgjørende for hvem du sitter i regjering med.

– Hva med Miljøpartiet De Grønne (MDG)?

– Vi samarbeider med MDG i noen kommuner. Men det er veldig mye med MDGs politikk på riksplan som går veldig i feil retning sammenlignet med hva vi mener er de store utfordringene, sier Solberg.

Saker og skandaler

Det dårlige lokalvalget gjorde at Høyre nå ikke sitter med hånden på rattet i landets største byer. For Solbergs mannskap kom valgnederlaget på toppen av et tungt år.

– I norsk politikk har vi hatt en del saker og debatter og rett og slett skandaler som har vært krevende, og som fortsatt pågår, særlig Nav-skandalen, sier statsministeren.

Året startet riktignok med at hun fikk oppfylt sin store drøm: En borgerlig flertallsregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF. Så ble det tyngre.

I vår måtte nok en Frp-justisminister gå av, og i sommer dominerte bompengekrangelen internt i regjeringen norsk politikk fullstendig.

På toppen av vedvarende svake meningsmålinger gjennom høsten ble det i oktober kjent at Norge har feiltolket EØS-regelverket for trygdeytelser og sendt uskyldige mennesker i fengsel.

«Reelt opprør»

Bompengestriden satte hele regjeringssamarbeidet på prøve, bare et halvår etter at firepartiregjeringen var på plass. Frps landsmøte vedtok først å bruke oljefondet til å slette bompengegjeld, før partiets landsstyre krevde kutt i bompengebetalingen. Det fikk Venstre til å se rødt.

Striden endte med at Solberg slo et ultimatum i bordet. Statsministeren viser til at saken skyldtes et reelt opprør blant velgerne, og hun erkjenner at den satte lokale saker i skyggen og sånn sett forpurret valgkampen.

– Det var ikke et problem som ble skapt i regjeringen, men som skapte utfordringer for regjeringen.

– Var det heldig at du måtte legge et ultimatum på bordet?

– Det er aldri heldig, og det finnes vel neppe et dårligere tidspunkt å ha en slik sak på. Det var marginale forskjeller, men ingen ønsket å være det partiet som ga seg. Da var det bedre å gi seg for statsministeren.

