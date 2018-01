Erna Solberg møter pressen om varslersakene

Søndag klokken 20 kommer statsministeren til å gi en oppdatering.

Statsminister Erna Solberg (H) og generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, møter pressen i Høyres Hus klokken 20.

– Erna Solberg og John-Ragnar Aarset vil her redegjøre for arbeidet knyttet til varslene mot Kristian Tonning Riise (29) og arbeidet mot seksuell trakassering i Høyre, sier Høyres pressesjef, Peder Egseth, i en epost.

Flere varsler

SYKEMELDT: Kristian Tonning Riise.

Høyre bekrefter overfor Aftenposten at de har mottatt enda flere varsler.

Hittil er det kjent at Høyre har mottatt 18 varsler, hvorav ti er rettet mot tidligere leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, som er sykmeldt.

Solberg: - Mitt ansvar

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene.

Solberg slo sist onsdag fast at hun som partileder nå har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringen» skjer, og at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset og fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, orienterte forrige tirsdag om varselsakene.

