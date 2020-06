Erna Solberg og Bent Høie forsvarer Smittestopp-appen

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) forsvarer Smittestopp-appen, men understreker samtidig at FHI må gjøre endringer.

Folkehelseinstituttet har stoppet all innsamling av data fra appen, fordi Datatilsynet har nedlagt midlertidig forbud.

– Jeg mener vi fortsatt må kunne ha appen framover, men så skal Folkehelseinstituttet se om de kan gjøre endringer i den som gjør den mer i tråd med det Datatilsynet kan akseptere, sier statsministeren til NTB.

– Viktig for fremtidige behov

Statsministeren mener Smittestopp-appen er viktig selv om det ikke er samme behov for smittesporing for øyeblikket.

– Fordi vi har en vellykket nedslåing av smitten, så er det sånn at den ikke har samme behovet akkurat nå. Men den er viktig for fremtidig behov, hvis det blusser opp. Det kan være viktige områder den kan fungere på.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med at FHI underlegger seg Datatilsynets vedtak.

– Det er klokt at FHI nå har stoppet all innsamling av data og sletter alle personvernopplysninger inntil videre, skriver Høie i en epost til NTB.

Jobber med saken

Han skriver videre at FHI allerede jobber med flere av problemstillingene som er blitt tatt opp av Datatilsynet.

– Dagens teknologi gir oss muligheter som ingen tidligere har hatt til å forhindre smitte, sykdom og død. Vi må tørre å ta i bruk ny teknologi og utvikle nye metoder, men det kan være krevende. De må utvikles, utprøves og utbedres over tid, og vi må lytte til kritiske innspill, skriver han.

Høie støtter FHIs vurdering om at appen er en viktig del av strategien for å bekjempe koronaviruset.

– Det mest sannsynlige er at vi nå får lokale smitteøkninger. Vi bør ikke vente til disse eventuelt har vokst seg nasjonale før vi kan bruke Smittestopp som verktøy. Jeg er derfor enig med Folkehelseinstituttet i at Smittestopp er et viktig verktøy for vår beredskap til å håndtere pandemien.Fra tirsdag stoppes datainnsamlingen i appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig.

– Det er FHIs valg at de stanser all innsamling og lagring av data med en gang. Nå håper jeg de bruker tiden fram til den 23. juni godt, både til å dokumentere nytten av appen og gjøre andre nødvendige endringer slik at de kan gjenoppta bruken, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i en pressemelding.

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på instituttets hjemmeside.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, mener appen kan bli nyttig fremover. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

– Svekker beredskap

Til NTB forklarer Stoltenberg at FHI vurderer at de ikke kan fortsette innsamlingen når Datatilsynet vurderer det som ulovlig, tross at de er uenige i avgjørelsen.

– Vi er avhengige av legitimitet, sier hun.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, legger Stoltenberg til i FHI-saken.

– Du har blitt lurt

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Frp Åshild Bruun-Gundersen har siden lanseringen vært meget kritisk til smitteappen. I en kronikk i VG for en måned siden advarte FrP-politikeren om at smitte-appen hadde store personvernsutfordringer.

– Jeg har advart mot denne appen fra dag en. Appen gir en falsk trygghet for brukerne, og har grunnleggende utfordringer knyttet til personvern. Nå registrerer jeg at Datatilsynet er enig i at personvernsutfordringene er enorme, sier hun til Nettavisen.

BENSINSTASJONER: Frps helsetalskvinne Åshild Bruun-Gundersen er fornøyd med at appen blir stanset. Foto: Gorm Kallestad (NTB Scanpix)

Hun er ikke i tvil om at brukerne har blitt ført bak lyset:

– Har du lastet ned smitteappen, har du rett og slett blitt lurt. Teknologien virker ikke, effekten uteblir, og den ivaretar ikke personvernhensynet.

Uenige om nytte

Det er uenighet mellom Datatilsynet og FHI om appens nytte i en tid hvor smittespredningen er lav.

– Deres vurdering er at det er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen er lav og smittesituasjonen er som den er. Vi mener det er nå appen er nyttig. Vi må styrke testing og sporing for å unngå en ny oppblussing av smitte, sier Camilla Stoltenberg.

Bruun-Gundersen synes ikke påstanden om at appen er nyttig hjelper:

– Rent prinsipielt har regjeringen også krysset en grense ved å skape en app som i realiteten vil kunne innebære en fullstendig overvåkning av befolkningen. At FHI syntes overvåkning er nyttig, er ikke et godt argument for å videreføre appen.

Datatilsynets direktør forteller at det er større aksept for store inngrep i en mer alvorlig situasjon.

– Men vi er ganske langt unna en alvorlig situasjon nå, sier Thon.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier man er langt unna en farlig situasjon slik ting er nå. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

