Erna Solberg om IS-gutten: - Kjenner ikke guttens helsetilstand

- Regjeringen vet ikke dette, bekreftet Solberg i Stortinget.

Debatten om hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes barn fortsetter i full styrke.

I Stortinget onsdag krevde Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim svar fra statsministeren om kvinnens fem år gamle sønn er alvorlig syk eller ikke.

- Dette har stor offentlig interesse. Det er noe folk lurer på, og det skaper spekulasjoner når man ikke går ut og bekrefter eller avkrefter hvordan situasjonen er, sa Helgheim.

KREVDE SVAR: Frps Jon Helgheim krevde svar om helsen til IS-kvinnens barn fra statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Helgheim mente folk har krav på å få vite om beslutningen er gjort på rett grunnlag.

- Jeg har respekt for at dette har vært vanskelig for mange partier. Men når man har gjennomført en så kontroversiell operasjon, utelukkende på bakgrunn av at barnet skal ha vært alvorlig sykt, så mener jeg at det er av stor offentlig interesse at befolkningen får informasjon om den norske regjeringen gjorde en beslutning på rett grunnlag, sa Frp-politikeren.

- Vi har ikke helseopplysningene

Statsminister Erna Solberg (H) viste imidlertid til personvernet og svarte at hun ikke vet noe om helsetilstanden til gutten, som altså førte til at Frp gikk ut av regjeringen.

- Jeg har altså ingen opplysninger om dette. Ingen av oss har opplysninger som er knyttet til hvor alvorlig det er. Det er det helsepersonell som forvalter denne loven, og familien som har, sa hun, og la til:

- Så det er ikke regjeringen som ikke går ut med opplysninger, for vi har ikke disse helseopplysningene.

Hun avviste samtidig at det er usikkerhet rundt regjerings beslutningsgrunnlag i saken.

- Når vi sier at de er antatt syke, er det fordi vi ikke har noen offisiell betegnelse eller grunnlag for å sette noe diagnose - eller skulle gjort det. Men det er kjent hva beslutningsgrunnlaget vårt var. At det kan være usikkerhet, og det kan være feil i det, kan være, men beslutningsgrunnlaget er helt kjent, påpekte Solberg.