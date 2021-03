Erna Solberg reagerer på Molde-debatten

Kommenterer angrepene fra Høyre-ordføreren.

De siste dagene har Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) kommet med en rekke utspill angående koronahåndteringen i Oslo.

I et nytt innlegg på Facebook kommenterer statsminister Erna Solberg (H) ytringene fra sin partifelle i Møre og Romsdal.

– Regjeringens hovedstrategi mot Covid 19 heter TISK: testing, isolering, smittesporing og karantene. Det er kommunene som gjør hovedjobben med å teste og smittespore. Kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd, skriver Solberg.

Deretter retter hun støtte til hovedstaden, og går samtidig ut mot Høyre-ordfører Torgeir Dahl:

– Men det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor. Dette står vi i sammen – og skal komme ut av sammen.

Hun sender også sine tanker til nordmenn som begynner å bli lei av restriksjoner:

– Jeg vet at mange over hele landet er slitne og trøtte av koronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre. Folk og bedrifter i hovedstaden må nok en gang forberede seg på en periode med strengere koronatiltak. De nye tiltakene som byrådet varslet søndag har min og regjeringens støtte. Jeg håper tiltakene er nok til å slå ned smitten. Folk og bedrifter i hovedstaden har levd under strenge tiltak i lengre tid. Dette er slitsomt, skriver Solberg.

