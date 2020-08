Erna Solberg ringte selv rundt for å skaffe Norge vaksine

Norge følger kappløpet om ny vaksine tett.

BJØRVIKA (Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H) deltok i NHOs partilederdebatt mandag.

Der var også det europeiske vaksine-samarbeidet og prislappen for Norge sin del et tema.

- Det var jeg som ringte rundt til våre europeiske samarbeidspartnere, sa Solberg i debatten.

Etterpå fulgte Nettavisen opp dette med statsministeren.

- Erna Solberg, du sa at du har ringt rundt, kan du ikke utdype hva du har gjort?

- Allerede i begynnelsen av februar begynte vi å jobbe for å skape finansiering til CEPI, den internasjonale vaksinekoalisjonen som har hovedkontor i Norge, som mange land har samarbeidet om og som vi var med å etablere i 2017. De sørger for å finansiere vaksine-utvikling, så vi har flere alternativer, svarer hun.

- Det var en viktig prioritet for oss, for vi så den gang at vaksine var svaret på en pandemi av denne typen. Dette har vi jobbet med siden 2017, altså å ha mekanismer for å samler krefter når en pandemi eller epidemi starter, legger Solberg til.

Statsministeren er optimist med tanke på om en vaksine er klar i Norge i januar 2021:

- Forhåpentligvis er det noen av de vaksinene som nå er i tredje-fase-utprøving som vil være klarert før jul, slik at produksjonen kan starte da. Men vi vet ikke om de blir vedtatt. Man må se på bivirkningene, minner hun om.

